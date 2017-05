Sis aspirants opten al premi Millor Barista de l'Any

Un alumne de l'institut Vescomtat de Cabrera d'Hostalric, Anna Arroyo; Medin Ruiz, de la cafeteria Amicci Coffee & Tapes de Girona; el barista de la cafeteria GEiEG, David Brull; un estudiant de l'Escola d'Hostaleria de Girona, Juan Pablo Osorio; Yajaira Viviana, de la Cafeteria Granier de Barcelona; i un alumne de l'institut Olivar Gran de Figueres, Àlex Alonso optaran dimarts a ser «El Millor Barista de l'Any», en la 14a edició del concurs organitzat per Cafès Cornellà.



Aquests són els sis seleccionats entre els 800 candidats que van realitzar el curs de barista l'any 2016 a Cafès Cornellà. Els baristes que competiran pel títol hauran d'elaborar 4 preparacions d'especialitat, amb base de cafè i sense alcohol, 4 cafès espresso i 4 cappuccinos, tot plegat en 15 minuts.



Alumnes de l'institut Olivar Gran, les escoles d'hostaleria de Girona i Lloret, l'aula del Ripollès i persones en formació del Servei Municipal d'Ocupació de Girona, entre d'altres, ompliran el 9 de maig l'auditori del Centre Cultural la Sitja de Fornells de la Selva, on es disputarà la final. L'esdeveniment estarà dirigit, en aquesta edició, a la formació i el foment de l'ocupació i per aquest motiu reunirà més de 200 futurs professionals de l'hostaleria.