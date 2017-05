El 90% de l'aigua per a consum domèstic que surt del Ter va a Barcelona

Amb els pantans del sistema Ter-Llobregat al 88% de la seva capacitat, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), amb l'estiu a la vista, acaba de fer la previsió de la reserva que ha de garantir el consum domèstic i el reg, sobretot, al llarg dels propers sis mesos, a Girona i Barcelona. Les existències als embassaments de les dues conques fluvials, assenyala l'agència, s'enfilen fins als 540 hectòmetres cúbics (hm3); d'aquesta quantitat de líquid, uns 350 hm3 serviran per garantir «la demanda»: que ragi aigua de les aixetes i de les dutxes de les cases (175 hm3) i de les mànegues de reg de cultius (90). Per a usos ambientals (desembassaments preventius, garantia de cabals circulants, etc.) se'n reserven de l'ordre d'uns 60 hm3 i per a usos d'oci, poc més de tres.

En aquest context, dels 175 hm3 previstos per al consum domèstic, el Ter en proveïrà 101, segons els càlculs que fa l'organisme de la Generalitat, i el Llobregat, 74,7 hectòmetres. I de la quantitat d'aigua que s'extraurà de la conca del riu Ter, 90,6 hm3 –gairebé el 90%– seran tractats a la potabilitzadora de Cardedeu, des d'on s'abasteixen municipis de la província de Barcelona, i només 10,4 aniran a parar l'estació de Montfullà, que dona subministrament a les comarques de Girona. La previsió de reserva hídrica per atendre la demanda dels propers mesos es va acordar ahir en la comissió de desembassament del sistema Ter-Llobregat, celebrada a Barcelona, organisme en el qual són representats la Generalitat; els ajuntaments; «entitats usuàries inviduals d'aigua» (entre les quals es compta el Consorci de la Costa Brava, per exemple); companyies elèctriques (Endesa, entre elles); agricultors i ramaders; comunitats de regants i entitats que fan un ús «recreatiu» de l'aigua, com és el cas de la Federació Catalana de Piragüisme.

D'altra banda, dels 90 hectòmetres cúbics que es destinaran al reg, 72,2 corresponen al Ter, que es repartiran les nou comunitats de regants gironines, informa l'ACA, i 17,7 al riu Llobregat, que serviran per proveir la séquia de Manresa i el Canal de la Dreta del Llobregat. Així mateix, la comissió de desembassaments de l'agència governamental ha fixat que entre els mesos d'abril i setembre es destinaran 46 hm3 a «garantir el cabal circulant del Ter». En el cas del Llobregat la quantitat es redueix fins als 7,9 hm3. Finalment, per a «concursos nacionals, internacionals i activitats de convivència ciutadana amb el riu Ter ( sic)», l'ACA ha acordat reservar 3,4 hectòmetres cúbics d'aigua.



Contenció del consum

En un altre ordre de coses, l'agència apunta a una contenció del consum consum domèstic d'aigua a Catalunya: «en conjunt es manté la reducció del voltant del 10% respecte a les demandes d'aigua per a ús domèstic prèvies a la darrera sequera», afirma.

Les copioses reserves hídriques dels pantans de les conques del Ter i del Llobregat es mantenen, doncs, malgrat que l'abril, tal com recorda el Departament de Territori i Sostenibilitat, ha estat «càlid i sec a Catalunya». Del dia 3 al 24 del mes passat un anticicló atlàntic «va afectar» el Principat, aportant «estabilitat atmosfèrica i temperatura elevada», amb alguns «matisos». A Girona, per exemple, hi va haver pluges entre els dies 8 i 10 (20,2 litres/m2 a Santa Pau, per exemple); també se'n van registrar entre els dies 13 i 15 en comarques com el Ripollès i la Garrotxa.