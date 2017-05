Condemnat a mig any de presó l'activista que va interrompre una missa a Banyoles

La secció quarta de l'Audiència de Girona ha condemnat a mig any de presó l'activista que el 9 de febrer del 2014 va interrompre una missa a l'església de Sant Pere de Banyoles, juntament amb altres persones, amb proclames a favor del dret a l'avortament. Segons ha informat aquest divendres el Casal Popular Independentista del Pla de l'Estany, el tribunal ha imposat aquesta pena al processat, Jaume Roura.

En el judici, celebrat fa una setmana, Roura va reconèixer els fets del 2014 i va assegurar que no tenia la impressió que «estigués prohibit» un acte d'aquest tipus. El Casal Popular ha lamentat la condemna de sis mesos de presó «per protestar contra una llei regressiva que atacava els drets de les dones». L'acció a l'església de Banyoles formava part de la protesta contra la llei de reforma de l'avortament impulsada pel govern del PP.

La fiscalia demanava dos anys de presó per a l'activista perquè considerava que Roura va cometre un delicte contra la llibertat religiosa. En canvi, l'advocat Benet Salellas, que defensa el condemnat, sol·licitava la seva absolució, ja que valorava que es tractava d'un acte democràtic que es va produir sense cap dany.

Per aquest cas, cinc persones van declarar al jutjat d'instrucció número 2 de Girona el setembre del 2014, tot i que llavors Roura va ser l'únic que va reconèixer la seva participació en l'acció. El jutjat d'instrucció va arxivar la causa, malgrat que la fiscalia va recórrer la decisió i l'Audiència de Girona va reobrir el procediment.

Aquesta no és la primera sentència condemnatòria per a Roura, ja que fa nou anys l'Audiència Nacional li va imposar 15 mesos de presó per haver cremat fotos del Rei el 2007 a Girona (la pena va ser substituïda per 2.700 euros de multa).