El querellant contra l´Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols serà regidor

La regidora Maria dels Àngels Armengou, del grup Units per Sant Feliu-ERC, ha entrat l'escrit de renúncia de la plaça de regidora de l'Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols. La previsió és que la rellevi Francesc Prat que anava al cinquè lloc de la llista d'Units per Sant Feliu a les eleccions del 2015 i no va entrar.

Uns mesos abans de les eleccions, Prat va presentar una querella contra l'Ajuntament que va generar una investigació a l'alcalde, Joan Casas; el primer tinent d'alcalde Fèlix Castanyer; l'exsecretari municipal i dos tècnics.

La investigació encara dura i és pels presumptes delictes de prevaricació, tràfic d'influències, falsedat documental i frau.

El 30 de gener del 2015, la titular del jutjat d'Olot va citar els investigats a declarar. Poc després, les eleccions de maig del 2015 van ser favorables a Joan Casas i el seu grup per una diferència de 45 vots. Des de llavors, l'alcalde, Joan Casas demana celeritat en la investigació i en una resolució que demostri que no és culpable.

En diverses ocasions, Casas ha assegurat que si hi ha una resolució favorable al seu interès, emprendrà accions legals contra l'impulsor de la querella, Joan Prat, el qual per matemàtiques ha d'entrar a l'Ajuntament per rellevar Armengou.

Maria Àngels Armengou ha explicat que s'ha vist obligada a presentar la dimissió per causa d'haver patit un infart de miocardi. Arran de la malaltia, la metgessa li ha recomanat descans i abaixar el nivell d'estrès. Una part de l'estrès -segons ha explicat- li ve de la feina a l'Ajuntament. Ha valorat que no es tracta solament d'arribar als plens a l'hora, sinó fer-ho d'una manera correcta.



Oposició

Ha assenyalat que la feina a l'Ajuntament no té recompensa econòmica ni social, però ella considera que malgrat els maldecaps que tenia, s'ho passava bé.

Armengou va entrar a l'Ajuntament el 2011 amb la llista d'ISOM-PM que encapçalava. Per les eleccions del 2015 van decidir ajuntar forces amb Units per Sant Feliu-AM i van tornar quedar a l'oposició.