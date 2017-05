Set propostes imprescindibles per al cap de setmana a les comarques de Girona

Triumvirat Mediterrani a l'Escala

La fira grecoromana del Triumvirat Mediterrani de l'Escala incorporarà noves recreacions i espectacles a la nova edició que se celebrarà dissabte i diumenge amb una quarantena d'activitats. Els actes s'han repartit més entre el MAC-Empúries i el nucli antic. Una d'aquestes noves recreacions és la Sacra Privata, que permet mostrar els rituals romans a la llar que es duien a terme davant de l'altar domèstic i dins de la intimitat de les cases. Eren, per exemple, el del naixement, els ritus de pas d'adolescència, les Sponsalia o casaments, i el Tunica Recta, ritual de pas femení. També s'ha programat un taller de jocs (Ludi Puerorum) que permet descobrir l'univers lúdic romà amb activitats per a totes les edats. Al nucli antic, la jornada de dissabte inclou l'obertura del Mercat del Triumvirat i l'espectacle de foc que es fa a la platja a la nit.

Recta final de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres

Les Fires de Figueres s'acaben aquest cap de setmana. Entre els actes més destacats hi ha espectacles com 'La rebotiga de l'òpera' (Teatre Municipal El Jardí, divendres, 21 h), el concert d'In Crescendo (Plaça Catalunya, divendres, 22 h), el concert d'Oques Grasses (Embarraca't, divendres, 23 h), les sardanes de la Cobla Maravella (Plaça de l'Ajuntament, dissabte, 12 h), la trobada gegantera (Rambla, dissabte, 17 h), la Fira del Vi dolç (dissabte a la tarda a la Rambla), el concert de La Raiz (Embarraca't, dissabte 23 h), la diada castellera (Plaça de l'ajuntament, diumenge, 11:30 h), o el Castell de Focs d'Artifici (Castell de Sant Ferran, diumenge, 22 h)

Consulta els actes més destacats de les Fires i Festes de la Santa Creu

Mercat de les herbes de ratafia a Santa Coloma

La cultura de la ratafia té dissabte i diumenge una cita a Santa Coloma de Farners. El Mercat de les herbes de la ratafia proposa, durant dos dies, una sèrie d´activitats relaciones amb la producció d´aquest licor típic de la zona de la Selva, amb mercat de productes, xerrades i activitats per a tota la família.

Begur es vesteix de flors

La tercera edició de Begur en Flor, que se celebra entre divendres i diumenge, ofereix un total de 35 espais de flors i art al llarg del nucli antic i de les cales de Sa Riera, Sa Tuna i Aiguafreda. L´esdeveniment inclou un programa paral·lel d´activitats per a tots els públics, que tindran lloc principalment entre dissabte i diumenge.

Nostaldisc a Sant Gregori

Sant Gregori acull aquest diumenge la segona edició del Nostaldisc, la fira del disc i del rock´n roll. L´esdeveniment comptarà, a més d´un mercat de vinils i altres objectes, amb les actuacions musicals de The Wilder Company, Grateful Blues o Xarim Aresté, i l´espectacle de titelles de Companyia La Finíssima

El so de Shakespeare

La companyia El Maldà presenta dissabte al Teatre Municipal de Girona 'Shaking Shakespeare', un espectacle musical basat en obres i textos de l´autor, des de l´època elisabetiana fins als nostres dies. Una proposta irreverent, irònica, que s´apropa al públic amb un aire provocatiu i en busca la complicitat, amb professionals amb una trajectòria contrastada.

Cala Vento al Yeah!

A tot just dues setmanes de compartir escenari amb Los Planetas a València, el 18 de maig, els empordanesos Cala Vento visiten Girona (divendres a les 23 h al Yeah! Indie Club) per presentar en directe Fruto Panorama. En aquest segon llarga durada, el duet confirma la seva aposta pel rock alternatiu, amb influències que van des de Japandroids a No Age, passant pels Nueva Vulcano