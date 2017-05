Un text de Cabré i un article sobre Da Vinci centren l'avaluació de sisè de Primària

Un text adaptat del llibre L'home de Sau, de Jaume Cabré, i un fragment d'un article de Marc Boada sobre Leonardo da Vinci, publicat a la revista Barçakikds, van centrar ahir la prova d'avaluació de competències en llengua catalana de 6è de Primària. A més, l'alumnat també va haver d'escriure una redacció sobre un invent que els hagi millorat la vida.



Abans de la prova de català, els escolars es van enfrontar a la de matemàtiques. En aquest cas, van haver de respondre 31 preguntes repartides en vuit activitats diferents relacionades amb la numeració, el càlcul, l'espai o la mesura.



A les comarques de Girona, 7.995 alumnes de l'últim curs d'educació Primària es van sotmetre a aquesta avaluació externa, que a tot Catalunya realitzen 79.183 infants. Les proves, que es fan de manera simultània a tots els centres –2.247, en aquesta edició–, van començar ahir i es completen avui amb els exàmens de llengua estrangera i castellana.



L'objectiu d'aquesta avaluació, qüestionada per algunes organitzacions docents i associacions de pares d'alumnes, és avaluar el grau d'assoliment de les competències bàsiques en acabar l'etapa.



Enguany, la prova, que s'aplica per novè curs consecutiu, compta amb 3.477 aplicadors que en controlen la correcta realització i amb 1.106 correctors, que seran els encarregats de fer-ne la correcció. El disseny dels exàmens ha anat a càrrec del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu.



La prova està formada per quatre quaderns, un per a cada matèria avaluada. Aquest material va arribar ahir als centres de Primària en caixes precintades que, de vegades, amaguen sorpreses.





Sobre amb noms d'un altre centre



Així va passar a l'escola de Sant Esteve de Guialbes, a Vilademuls, on a l'interior de la capsa no només hi havia un sobre amb les etiquetes que contenien els noms del seu alumnat sinó també els de 6è de Primària del col·legi de Vilaroja. L'error va quedar en anècdota i, ràpidament, l'escola gironina va ser avisada i va anar a recollir les seves identificacions, de manera que va poder dur a terme les proves amb tota normalitat.



Sant Esteve de Guialbes és una escola rural on tan sols sis alumnes se sotmeten a aquestes proves. En consideració de la directora, Anna Gay, cal valorar l'avaluació des d'una òptica positiva perquè «serveix per fer una parada i veure les fortaleses i els punts febles, que després en parlem al claustre».



Precisament, Ensenyament va destacar que aquesta avaluació externa permet als centres tenir informació dels seus punts forts i febles; mentre que les famílies coneixen quin és el grau d'assoliment de les competències bàsiques dels seus fills quan acaben l'etapa obligatòria. Ambdues parts reben un informe amb els resultats abans d'acabar el curs.