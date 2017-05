Descobreixen que un volcà de Santa Pau és el més jove de la Garrotxa

L'Ajuntament de Santa Pau ha acabat una actuació de posada en valor del volcà Rocanegra. És un petit volcà proper al nucli urbà que ha quedat demostrat en tant que resultat d'una de les erupcions més recents de la Península.



Fins fa poc, es creia que el volcà més jove de la Garrotxa era el Croscat, amb uns 11.500 anys des de l'erupció. Això no obstant, fa pocs mesos un estudi del geòleg, Xavier de Bolós va descobrir que el darrer volcà a fer erupció a la Garrotxa va ser el Rocanegra. L'erupció del Rocanegra va tenir lloc només fa uns 5.000 o 6.000 anys. Els dipòsits de l'erupció del Rocanegra estan per sobre dels del Croscat.



Xavier de Bolós va publicar la descoberta en un article científic titulat «Vulcanoestratigrafia del Camp Volcànic de la Garrotxa», publicat a la revista internacional Journal of Quaternary Sciene.



El descobriment de l'edat del volcà suposa que la Zona Volcànica de la Garrotxa és activa i que el període d'erupcions coincideix amb l'època actual. Encara que els experts indiquen que no s'ha de témer res en centenars d'anys, si no s'implanten infraestructures com centrals energètiques a la comarca.



A més de datar l'erupció del volcà Rocanegra, l'estudi de Bolós consta d'un mapa geològic de la Zona Volcànica de la Garrotxa en el qual exposa les 54 erupcions demostrades.



L'estudi demostra l'existència de volcans dels quals fins ara no es tenia constància. Per exemple, el Puig del Roser d'Olot va sorgir per causa d'una erupció. Ara està cobert per la plaça de braus, l'arxiu i una sala de lleure.



Una altra erupció desconeguda fins a la publicació de l'estudi va ser la que va tenir lloc a la falda del volcà Bisaroques, a Olot, on va aparèixer un volcà en forma de ferradura.



L'Ajuntament de Santa Pau va incloure la senyalització i neteja del volcà Rocanegra dins d'un projecte que va presentar al pla de Foment del Turisme. L'alcalde, Josep Companys (UpSP-ERC), ha explicat: «El que s'ha fet és millorar l'aflorament i posar-hi tanques, perquè no accedeixin a l'interior de la gredera i, a més, hi hem posat uns rètols per explicar l'erupció».





Posada en valor



La posada en valor del volcà Rocanegra ha anat lligada a les obres de millora del camí de les Fages. Es tracta d'una ruta que surt de l'aparcament del volcà de Sant Margarida i se separa uns 500 metres de la carretera GI-524 .



La ruta va del volcà de Santa Margarida, on han recuperat unes grederes, passa pel volcà Rocanegra i arriba fins al nucli antic de Santa Pau.



L'acció també ha servit per adequar els carrers i voreres del nucli de Santa Pau pel pas de cotxes de nadons i de cadires de discapacitats.