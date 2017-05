Un miler d'alumnes i professors de secundària exposen centenars d'experiments a Girona

La fira Ciència entre Tots ha portat un miler de professors i alumnes d'instituts d'arreu de Catalunya a Girona per exposar prop de 400 experiments. Aquesta és la quarta edició d'un esdeveniment que ha anat creixent tant en nombre d'instituts participants, com en alumnes i professors que volen presentar els seus treballs. Un dels organitzadors de Ciència entre Tots, Tavi Casellas, explica que es tracta d'una fira consolidada, on el ciutadà descobreix que la ciència "no és una qüestió que es limiti als laboratoris". Casellas ha destacat que, tot i que la majoria de centres participants son gironins, aquest any també han vingut estudiants i docents d'altres zones de Catalunya i del País Valencià.