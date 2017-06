El curs acaba amb 27 centres gironins ubicats només en mòduls prefabricats

El curs escolar 2016/2017 acabarà aquesta setmana amb 27 centres educatius de les comarques gironines que no disposen de cap edifici construït i que només tenen mòduls prefabricats. En total, aquestes escoles i instituts, de 23 de municipis, acumulen 173 barracons. Aquestes xifres són lleugerament inferiors a les presentades a l'inici d'aquest curs, que va començar amb 175 barracons en 28 centres que no compten amb edifici construït. En total, hi havia 314 mòduls prefabricats en 107 centres gironins (els que només disposen de barracons i els que almenys en tenen 1). Amb tot, Girona es manté com la demarcació catalana amb més mòduls prefabricats als centres.

Les xifres de les escoles i instituts gironins que estan ubicats, en la seva totalitat, en mòduls, les ha facilitat el Govern en una resposta parlamentària al diputat gironí del PSC, Rafel Bruguera. En un comunicat, els socialistes van criticar que el Departament d'Ensenyament encara tingui «pendents d'execució 27 escoles i instituts» i que, «al pas que va, a una execució i dues redaccions de projecte per any, el Govern en trigarà 24 [anys] a completar les escoles instituts necessaris per a la xarxa educativa de les comarques gironines».

En la resposta parlamentària, la consellera Meritxell Ruiz detalla al diputat socialista que el govern està executant les obres de l'Escola Montserrat Vayreda de Roses, «una reivindicació del PSC de fa anys», asseguren. El Govern també detalla en la resposta que el 14 de febrer i el 24 de març passat va licitar els concursos pels contractes de la redacció dels projectes de l'institut de Caldes de Malavella i de Vilablareix, respectivament. A més, Ruiz assegura que «Ensenyament elabora la planificació de construccions escolars d'acord amb les necessitats d'escolarització, la disponibilitat dels solars i la disponibilitat pressupostària».

A banda del de Roses, ara amb 9 barracons i ja en execució i els projectes licitats a Vilablareix (ara 13 barracons) i Caldes de Malavella (10 barracons) hi ha pendents encara els instituts i escoles Fluvianets, a l'Armentera (1 barracó); Camins, a Banyoles (3); La Miquela, a Bescanó (4); Lliurona, a Beuda (1); l'Empordanet, a la Bisbal d'Empordà (7); el Bruel, a Castelló d'Empúries (6) i el de Castelló d'Empúries II (3); de Fenals d'Aro, a Castell-Platja d'Aro-s'Agaró (7); Carme Guasch i Darné, a Figueres (11); de Forallac, a Vulpellac (6); Bosc de la Pabordia, a Girona (9); Balandrau, a Girona (5); Maçanet de la Selva (8); Llums del Nord, a Puigcerdà (7), Nou de Quart (3); El Bruc, a Riells i Viabrea (3); Arrels, a Salt (5); Salvador Sunyer, a Salt (8); Alzines Balladores, a Sant Feliu de Buixalleu (7); Castellum, a Sant Julià de Ramis (8); els Estanys (4) i de Sils (10); de Vall-llobrega (5); i Vilafant (10).



El PSC reclama un pla de xoc

En el comunicat, el diputat socialista va reclamar que «cal disposar d'un programa, d'un pla de xoc per a la supressió de barracons que prevegi tant la priorització i urgència de les obres com un calendari concret de realització d'aquestes». A més, Bruguera va insistir que «sembla evident que el govern ha perdut de vista les necessitats educatives del territori. Ha passat això o, potser encara pitjor, el Govern ha canviat definitivament l'ordre de les seves prioritats i ha oblidat les qüestions essencials, la qual cosa ens preocupa», va reflexionar Bruguera.

Segons el diputat, «les comarques gironines tenen un dèficit de centres d'ensenyament que cal resoldre immediatament, de manera prioritària. La situació de les escoles en barracons és inadmissible en els nostres dies. I la primera cosa que cal per resoldre-ho és una dosi de voluntat política que el govern no demostra», va reblar.