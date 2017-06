El dia dels 80 vols a Vilobí

Dissabte, 29 de juliol, dia «D» a l´Aeroport de Girona: amb vuitanta operacions comercials programades (enlairaments i aterratges), serà la jornada amb més activitat de tot l´estiu a la pista i a la terminal de l´aeròdrom de Vilobí d´Onyar, segons les previsions de l´empresa pública Aena, que va tancar el primer trimestre a velocitat de creuer, amb un benefici de 80,9 milions d´euros, un 177% més que el mateix període de 2016. De mitjana tocaria a una sortida o arribada cada 13 minuts; 4,44 moviments l´hora (la infrastructura acostuma a estar operativa 18 hores al dia, de sis del matí a mitjanit). Les tretze línies aèries, però, concentraran l´activitat en franges molt determinades, de manera que de bon matí, a mitja tarda i a última hora l´activitat es preveu puntes d´activitat frenètica. Per al 29-J s´han posat a la venda més de 14.000 seients. La temporada d´estiu és la que acabarà marcant si el 2017 serà un any més bo que el 2016, si es depassen, en definitiva, els 1.664.763 passatgers compatibilitzats de l´1 de gener al 31 de desembre de l´any passat. De fet, apunten fonts d´Aena, els cinc dissabtes de juliol seran jornades de tràfec a l´aeroport: per als dies 1, 8, 15 i 22 se superaran amb folgança les 70 operacions en 18 hores. Amb quatre companyies actives més que la temporada estival 2016, quan n´hi havia nou, els comptes que fa Aena per a aquest any conviden a un cert optimisme: enlairaments i aterratges programats augmenten un 26% (10.604) els «mesos forts» i l´oferta de places als avions, un 25,5% (es posaran a la venda 1,96 milions de seients, 400.000 més). També hi ha més rutes obertes: Ryanair, per exemple, en ven 39, deu més que en l´estiu 2016; la britànica Jet2.com, nou, el triple.



Dilluns i divendres

A banda dels dissabtes, els dilluns i els divendres també estan marcats en el calendari d´Aena com dies «d´activitat forta», assenyalen fonts del gestor aeroportuari. Són jornades en què es nota l´activitat de Jet2.com, companyia que ha vist en l´aeroport de Girona una destinació ideal per fer-hi desembarcar milers de turistes britànics àvids de sol i de platja, gastronomia i paisatge. Pertanyent a Dart Group PLC (societat d´inversions amb seu a Leeds), Jet2.com vola a «més de 50 destinacions urbanes, de sol i platja i d´esquí [a l´hivern]», entre les quals es compta, des del 20 de maig de 2016, Girona. En els inicis operava a l´aeroport set vols setmanals que unien la província amb Manchester, Newcastle i Glasgow.

Ha passat poc més d´un any i la companyia ja connecta Vilobí amb nou destins (als tres de l'any passat s´hi sumen Edimburg, Leeds, East Midlands, Belfast, Birmingham i Londres-Standsted) i programa 21 vols setmanals. L´oferta de seients a la venda s´ha disparat un 348% i la previsió passa per dur fins a Girona i, sobretot, a la Costa Brava 89.000 estiuejants britànics. Uns guarismes que el conseller delegat de Jet2.com, Steve Heapy, qualifica d´«espectaculars». «Hem arribat per quedar-nos», afirmava Heapy a Diari de Girona (14/05/2017).