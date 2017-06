Set dels vuit examinadors secunden la vaga i deixen uns 120 gironins sense prova

Set dels vuit examinadors de la Direcció General de Trànsit (DGT), que ahir estaven en actiu i que havien de fer el test pràctic de conduir a uns 130 alumnes gironins, no es van presentar al centre d'exàmens de Montjuïc, a Girona. Per tant, van deixar uns 120 alumnes sense poder fer l'examen pràctic del carnet de conduir de cotxe i moto, segons estima el president de l'Associació d'Autoescoles de les comarques de Girona, Joan Sala.

Aquest és el resultat del primer dels 20 dies de vaga previstos pel col·lectiu d'examinadors, convocada per Asextra i amb el suport del CSIF. Cada dilluns, dimarts i dimecres fins al 31 de juliol hi ha previstes aturades.

De moment, el seguiment és elevat i cal recordar que el primer dia de mobilitzacions a Girona va ser total. Unes 150 proves no es van poder fer. Ahir, de nou, els alumnes i els professors d'autoescoles es mostraven resignats i, alguns estudiants també enfadats, veient que no es desencalla el conflicte entre la Direcció General de Trànsit i els examinadors. Aquesta situació ha provocat que aquest any en època punta d'examinar-se, les matríctules a les autoescoles hagin baixat.



Llarg conflicte

El conflicte entre la DGT i els examinadors va començar ara fa dos anys. Llavors també es va fer vaga i milers d'alumnes d'autoescoles de Girona es van quedar sense poder fer l'examen pràctic. Finalment van arribar a un acord entre les dues parts però precisament aquest pacte és el que ara ha portat a una nova onada de mobilitzacions. Segons els convocants de la vaga, la DGT ha incomplert alguns punts del tracte. Entre aquests hi ha el pagament d'un complement pactat per compensar les condicions d'inseguretat de la seva feina.

Per intentar frenar la vaga, aquest passat dijous Asextra i DGT es van reunir però no van satisfer les demandes dels examinadors i per tant, aquesta no es va desconvocar. A més, tal com van explicar Asextra i CSIF, la DGT va aparèixer amb una nova proposta que els va sorprendre: posar militars en el lloc d'examinadors i així poder posar fi a la manca de personal d'aquest col·lectiu. Una idea que des de l'entitat que agrupa els examinadors es va veure com a improvisada i sense sentit, opinió compartida en bona mesura pel CSIF.

Per la seva part, el president de l'Associació d'Autoescoles de les comarques de Girona, Joan Sala, va assegurar ahir que el primer dia s'havia intentat minimitzar l'impacte de la vaga. Per exemple, a un grup de motoristes que havien de fer les proves pràctiques se'ls va citar a les deu en comptes de les vuit. Finalment, pel gran seguiment de la vaga se'ls van cancel·lar les proves. I és que malgrat haver-hi un examinador, aquest només pot fer 13 proves al dia.

En paral·lel, Sala va explicar que en les pròximes hores tenen prevista una reunió del col·lectiu d'autoescoles de Catalunya, en què s'analitzarà l'impacte de la vaga dels examinadors i decidiran si ells també es mobilitzen.