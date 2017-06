Les autoescoles sortiran al carrer per reclamar més examinadors a la DGT de Girona

Les autoescoles sortiran al carrer per reclamar més examinadors de la Direcció General de Trànsit (DGT) a Girona i per demanar que es reorganitzi el repartiment dels exàmens pràctics, entre altres aspectes interns que afecten el col·lectiu.

El president de l'Associació d'Autoescoles de les comarques de Girona, Joan Sala, explica que aquest dilluns al vespre es van reunir les autoescoles de Catalunya i que es va decidir que es convocaran mobilitzacions en l'àmbit de tot el Principat. La data que s'apunta és un dijous i seria o bé el 29 de juny o el 6 de juliol.

Aquestes dates s'han escollit perquè no coincideixen amb els dies que hi ha vaga d'examinadors programada. Cal recordar que el col·lectiu fa aturades els dilluns, dimarts i dimecres fins al 31 de juliol.

Ahir, la vaga va ser secundada per un 70% dels examinadors. Hi havia els mateixos que dilluns en la primera jornada van fer l'aturada, que en van ser set. Però ahir es va donar el cas que eren deu, ja que van desplaçar-se fins a Girona dos examinadors itinerants. Aquests dos, tal com van confirmar fons sindicals i el mateix Joan Sala, no van participar de la vaga.

Amb l'aturada d'ahir, es van poder examinar 39 alumnes dels 130 que estava previst que farien la prova pràctica del carnet de conduir.

Sala assegura que el col·lectiu d'autoescoles viu la situació amb resignació i destaca que no saben amb el que es trobaran l'endemà i per tant, que això també genera una situació d'enfadament entre alumnes. De moment, segons fonts sindicals del CSIF, no hi ha data per aturar la vaga i no descarten fer vaga el setembre.

La mobilització que preveuen fer de moment no està encara definida. En cas de fer-la a peu, demanarien també que els alumnes d'autoescoles que veuen com se'ls cancel·len els exàmens s'hi uneixin per així més pressió a la DGT.

Reclamen que es solucioni la problemàtica i com Sala remarca també voldria que totes les competències sobre Trànsit fossin de la Generalitat perquè així només haurien de parlar amb un sol actor i no amb la DGT i el Servei Català de Trànsit per tots els tràmits que fan.