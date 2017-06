Entra en funcionament la nova UCI pediàtrica del Trueta

La primera fase per millorar l'UCI pediàtrica i neonatal de l'hospital Josep Trueta de Girona ja ha acabat i les noves instal·lacions ja estan en marxa després de les obres que s'hi han fet en els darrers mesos. La nova unitat de medicina intensiva pediàtrica i neonatal de Girona, en què s'ha invertit 1,8 milions d'euros entre els treballs i l'equipament, ha guanyat superfície amb un canvi en la distribució dels espais i han incorporat aparellatge electromèdic per adequar-se a les necessitats actuals de professionals, familiars i pacients, destaquen des del Departament de Salut.

La conselleria recorda que és la primera fase d'un projecte més ambiciós, que preveu la construcció d'una UCI pediàtrica (UCIP) totalment nova i ampliada i engrandir l'espai destinat a nounats, qüestions llargament reivindicades per professionals i usuaris. Cada any, solen ingressar a la UCI de Girona entre 180 i 200 nens, i entre 350 i 400 a neonatologia.

Aquesta primera fase d'obres ha permès guanyar espai a tota l'àrea, ja que s'ha anul·lat la zona perimetral des d'on els familiars dels nounats els veien a través dels vidres, un espai que estava pràcticament en desús perquè en els darrers anys s'ha implantat el concepte d'espai obert, promovent el contacte entre la família i els nadons acabats de néixer.

Gràcies a l'augment de superfície, s'ha pogut fer una àrea d'aïllament que no existia i l'UCI pediàtrica ha crescut notablement en espai, permetent passar de tres llits de crítics a quatre, a més de disposar d'un box d'aïllament. Ara pacients i professionals tindran més confort, i sobretot, privacitat, destaca Salut.

Els treballs i l'equipament han suposat 1,8 milions d'euros, ja que s'ha fet una important inversió en la compra de dispositius d'alta tecnologia i per adaptar l'equipament als requeriments assistencials d'última generació. S'ha apostat per informatitzar la història clínica dels pacients amb la dotació d'un programa informàtic específic com el de l'UCI d'adults gràcies al qual desapareixerà l'ús del paper a les unitats, ja que totes les constants vitals dels pacients es prendran de manera automatitzada. Una altra de les millores tècniques ha estat la implantació de bombes intel·ligents i el sistema d'unidosi, a càrrec del servei de Farmàcia.

La direcció del centre ha fet un estudi sobre els llocs de treball i s'ha ampliat la dotació de personal d'infermeria, iniciant així un projecte per augmentar progressivament la ràtio de professionals per pacient. També s'ha aprofitat per formar la setantena de professionals per tal d'aplicar la metodologia d'estàndards de cures que aconsella el Nidcap, un sistema d'atenció integral al nounat.



La segona part de les reformes

Salut detalla que aquestes obres es van començar a plantejar fa més d'un any, quan des de la direcció del centre es va fer palesa la necessitat de millora de la UCIP i de l'àrea de neonatologia, ja que són serveis de referència a la regió sanitària de Girona.

De fet, la situació de la unitat de cures intensives pediàtrica i neonatal va despertar el malestar dels professionals que hi treballen, que el juny passat van dirigir una carta a la direcció per queixar-se de la infraestructura «obsoleta» i la falta d'espai, material i personal i alertar que aquesta primera reforma prevista seria «insuficient».

El punt àlgid de la reclamació va ser la primera visita del conseller de Salut, Toni Comín, al Trueta, a principis de juliol, que va ser rebut amb una protesta d'unes 200 persones, entre treballadors i famílies que havien tingut infants a l'UCI. En aquella visita, el conseller va avançar que tenia al cap una segona fase d'obres, en què ja s'està treballant, ja que el Departament de Salut ha aprovat fa pocs dies el Pla funcional de la unitat de cures intensives de pediatria i de neonatologia, a partir del qual es podran iniciar els tràmits per licitar la redacció del projecte.

Segons el delegat de Salut a Girona, Miquel Carreras, «l'aprovació del Pla funcional reafirma el compromís que va adquirir el Departament de Salut en fer una nova UCI pediàtrica al Trueta», ja que està previst que aquest 2017 es pugui licitar el projecte constructiu i a partir de l'any que ve s'iniciarien els tràmits per a l'execució de l'obra.

Aquesta segona fase consistirà en l'adequació en UCI pediàtrica definitiva de l'espai que s'ha estat ocupant de manera provisional mentre s'han fet les obres de la primera fase. Permetrà incrementar la superfície tant d'aquesta unitat com la de Neonatologia, ja que ocuparà també l'espai que quedi alliberat.