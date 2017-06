Rull es queixa per la lentitud del desdoblament de l'N-II a Girona

El conseller de Territori, Josep Rull, va denunciar ahir el «deficient» ritme d'execució de les infraestructures de l'Estat a Catalunya, i va qualificar de «ridícul»el nivell d'execució de determinades obres, algunes de les quals acumulen 22 anys de retard.

En aquest sentit, el conseller va denunciar el desdoblament de l'N-II entre Maçanet de la Selva i Sils, que va començar l'any 2006 i es preveu que acabi el 2019. «Tretze anys per executar un tram de carretera de 4,7 quilòmetres i 45,3 milions d'inversió», va dir Rull després de la reunió del Govern, en la qual va presentar un informe sobre l'estat de les infraestructures a Catalunya.

Rull va explicar que obres com els accessos ferroviaris i viaris al Port de Barcelona i la connexió de la Ronda Litoral amb la C-32 a Sant Boi de Llobregat formen part del Pla Delta de l'any 1995, quan Josep Borrell era ministre de Foment.

Rull va detallar que l'Estat ha executat el 31 % d'allò previst a la xarxa viària catalana entre el 2005 i el 2012, i el 26 % en matèria ferroviària, mentre que la Generalitat en el mateix període ha executat el 69% en xarxes viàries i el 87% en matèria ferroviària.

Rull va dir que és «esgotador» haver de fiscalitzar constantment el que no depèn de la Generalitat i que gasten massa «energies i temps» a estar a sobre de l'administració de l'Estat perquè compleixi els seus compromisos, i va assegurar que el president del Govern central, Mariano Rajoy, «no té credibilitat» respecte als compromisos que ha adquirit.

En matèria de carreteres, a més de l'N-II al seu pas per la Selva, Rull es va queixar que la B-40 està finalitzada en dos trams, Abrera-Olesa de Montserrat i Viladecavalls-Terrassa, però la connexió Olesa-Viladecavalls, que es va reprendre el 2016, es preveu que finalitzi l'any 2020.

Rull també va explicar que la connexió entre l'A-2 i l'AP-7, una actuació de 2,4 quilòmetres que el Govern va signar l'any 2005, amb obres adjudicades el 2007, està parada.

Les obres de la variant de Vallirana van començar l'any 2004, s'han parat diverses vegades i la posada en servei d'aquest tram es preveu per a l'any 2019, fet que suposa «acabar un tram d'autovia de només 2,4 quilòmetres amb un ritme d'execució de 160 metres a l'any».

Rull va criticar el retard en les obres del col·lector Prim, les de l'estació de la Sagrera i les de Sant Andreu Comtal, la primera actuació de la qual es preveia licitar l'any 2012 per un període d'execució de 13 mesos, encara que, finalment, es va licitar el 2015 i les obres s'han reprès ara i el termini d'execució per al conjunt del projecte és de tres anys, tal com va anunciar ahir el ministre de Foment.

Del pla de Rodalies 2008-2015 de 4.000 milions, s'ha executat un 13,5 % i dels 306 milions del Pla d'actuacions prioritàries 2014-2016, s'ha executat un 8 %, segons ha denunciat Rull, que també reclama l'accés ferroviari a la T-1 o el desdoblament de l'R-3, la línia que connecta l'Hospitalet de Llobregat amb Puigcerdà.