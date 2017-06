Sant Jordi de «les mosques»

i la forta ventada les espanta. N'hi ha centenars de vives, de mortes i d'agonitzants. Al terra, a les parets, als vidres, a les taules i a les cadires. La María José i en Juanjo, que regenten el restaurant Els 4 Vents, ubicat al costat de la benzinera de Sant Jordi Desvalls, a la carretera que duu fins a Colomers, estan desesperats: una invasió de mosques fa trontollar el negoci. «No podem ni obrir la terrassa», i al menjador «també ens entren». El problema, asseguren, fa un parell de mesos que dura i reclamen l'actuació de l'Ajuntament.

«N'hi ha per tot el poble», admet l'alcalde, Josep Aulet; ahir a la tarda, tècnics de l'empresa de control de plagues que treballa habitualment amb el consistori van desplaçar-se a Sant Jordi per intentar esbrinar l'origen del focus; van fumigar contenidors i van instal·lar trampes en diversos punts del poble. Avui tornaran al poble per fer tasques de control.



Cotxes coberts

«No sabem què fer», diu María José. Els llogaters d'Els 4 Vents han fumigat el local dues vegades. Han invertit 726 euros en dos «intents desesperats» per eliminar el dípters. «Però tornen»; en massa. Al veïnat de Mas Masó, a mig quilòmetre escàs del restaurant, els cotxes aparcats al carrer queden ràpidament coberts d'insectes, la prova que la «quantitat de mosques d'aquest estiu», en paraules d'Aulet, «no és normal». Jordi Corominas, exacalde i regidor a l'oposició, és el propietari d'Els 4 Vents i es queixa de «la passivitat» amb què, a criteri seu, actua l'equip de govern.

Corominas afirma que el problema ve de lluny i recorda que en ple del 14 de juliol de 2016 ja va demanar a l'Ajuntament que urgís els grangers del poble a prendre mesures «per evitar la proliferació de mosques». Es queixa que la reacció municipal ha estat lenta, extrem que l'alcalde nega. En aquesta línia, Aulet revela contactes amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació (DARP) i amb Dipsalut, l'organisme de la Diputació amb competències sobre salut pública. Fonts del DARP apunten que el Govern no pot intervenir en cap granja sense la sol·licitud explícita de l'Ajuntament.



Origen per determinar

A un quart de quilòmetre d'Els 4 Vents hi ha una explotació avícola; «els responsables m'asseguren que fumiguen cada dia i que no tenen cap problema amb les mosques», precisa l'alcalde de Sant Jordi. Fonts de Dipsalut, de la seva banda, assenyalen que l'ens té obertes línies d'ajuts per l'extermini de plagues, però matisen que correspon a les corporacions locals actuar. «No se sap» d'on surten tantes mosques, exposa Josep Aulet, que subratlla que «fa molts anys» que hi ha granges actives al municipi i que mai, fins ara, Sant Jordi havia patit una invasió de mosques com la d'ara.

L'Ajuntament ha atès alguna queixa i l'alcalde ha escoltat «comentaris de veïns» de primera mà per la presència massiva d'insectes. «Jo també en tinc a casa i fem el que podem», explica Josep Aulet, que afegeix que el consistori treballa «per resoldre aquesta situació». En aquest context, el batlle afirma que a l'Ajuntament «no ha entrat cap instància per escrit, excepte un suggeriment d'una veïna del Mas Masó». No ha parlat amb Juanjo ni amb María José; «sé que porten el negoci, però no els conec», diu. Els restauradors acusen l'alcalde de no voler-los rebre; asseguren que sempre que han anat a l'Ajuntament els han donat «una excusa o altra». Mentre no arriba la solució a la plaga, els gestors d'Els 4 Vents passen els dies com poden. Des que els dípters van envair-los en massa, al local amb prou feines reben la visita dels «clients més fidels»; la resta, temporalment, els ha «abandonat», fins al punt que «avui –dilluns per al lector– hem fet un entrepà en tot el dia». I Juanjo ja fa números: «perdem de 100 a 150 euros cada dia només per obrir», i «si això dura massa no sabem si podrem aguantar».



Un quilo i mig d'insectes

Al restaurant recullen les mosques «a palades», sobretot des de primera hora del matí i fins havent dinat. Com a prova de la «tragèdia», Juanjo mostra una caixa plena d'insectes morts. «N'hi ha un quilo i mig», afirma i, «si això no s'arregla, en podrem omplir unes quantes més». L'empresa que ha fumigat en dues ocasions Els 4 Vents recomana als restauradors no invertir més esforços en tractaments de xoc. «Tot plegat és descoratjador», murmura María José, amb els ulls negats.