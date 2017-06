Els treballadors de les ambulàncies denuncien més «coaccions» de TSC

El comitè d'empresa de les ambulàncies gironines denuncia més «coaccions» per part de l'empresa adjudicatària, Transport Sanitari de Catalunya (TSC), per remodelar el servei a Girona i l'Alt Maresme, i amenacen en fer vaga per protestar.

Després que fa tres mesos el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) els donés la raó i condemnés la companyia a tornar el sou i la categoria laboral als treballadors a qui havia pressionat perquè se l'abaixessin, TSC ha engegat un nou procés de negociació per moure treballadors del servei urgent al no urgent i asseguren que està fent servir els mateixos mètodes.

El comitè d'empresa es va reunir dilluns amb l'adjudicatària, que ha acatat la sentència del TSJC tornant els treballadors al seu lloc tot i que està a l'espera de la resolució del recurs de cassació que ha presentat al Tribunal Suprem.

Després de la primera de les quatre reunions previstes en la negociació, els representants dels treballadors asseguren que la companyia els va fer la mateixa proposta que l'any passat de traspassar conductors dels serveis urgents als no urgents alegant motius organitzatius, però consideren que no poden reconèixer el procés com a «legal, ja que la causa de fons és econòmica i no organitzativa».

Indiquen que des de l'empresa s'estan intentant els mateixos canvis però donant-los una cobertura legal, i «arreglar els errors» comesos en l'anterior procés que van motivar la sentència del TSJC, «però realment el que acaba fent és igualment el mateix, ja que continua amb les mateixes maneres de pretendre baixades de categoria per no perdre el lloc de treball al transport urgent».

En la negociació, l'empresa ha presentat la mateixa memòria per justificar les modificacions i un dels sistemes que s'han repetit respecte a l'altre procés de negociació són les llistes nominatives, on l'empresa especifica els noms dels treballadors que haurien de canviar el tipus de feina que fan.

«Ens sentim amenaçat de nou el nostre lloc de treball i això per a nosaltres segueix sent coacció», assegura el comitè, que denuncia haver rebut «propostes i·legals» i que «encara que l'empresa vol vestir de procés negociador de bona fe, sobretot perquè la sentència reconeix una clara vulneració i coaccions, segueix fent servir la mateixa forma d'actuar, cap intenció de negociar sinó d'imposar».

Per tot plegat, el comitè d'empresa ha convocat assemblees urgents amb els treballadors arreu de les comarques gironines per decidir si van a la vaga. «L'empresa no respecta els nostres drets com a treballadors, tampoc els dels nostres usuaris, cal una resposta a aquestes agressions», conclouen els representants sindicals.