Adjudicada per 2,2 milions l'ampliació de la C-25 entre Riudellots i Campllong

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha adjudicat per 2,2 milions d'euros (MEUR) les obres d'ampliació de la carretera C-25 entres Riudellots de la Selva i Campllong, que inclou la construcció d'una via per a vianants i ciclistes. Les obres començaran a la tardor i tenen un termini d'execució de nou mesos.

Són uns treballs reivindicats al territori per facilitar una connexió més segura entre els dos municipis. L'actuació principal consisteix en eixamplar la carretera per augmentar la seguretat i la comoditat en la conducció al llarg de 2 quilòmetres. Passarà dels 8 metres actuals a 10 (amb dos carrils de 3,5 metres d'amplada i vorals d'1,5 cadascun). No es modificarà el traçat. La via ciclista serà segregada i discorrerà paral·lela a aquest tram.

L'ampliació de la carretera no suposa cap canvi de traçat, tot i que implica adaptar quatre estructures: els ponts sobre la línia del ferrocarril, el riu Onyar i la riera Gotarra i l'estructura sobre el rec de l'Agulla. A més de l'eixamplament de la carretera, els treballs inclouran la renovació del paviment i la millora dels elements de drenatge, la senyalització i les barreres de seguretat.

Complementàriament, segons informa el Departament, les obres inclouran la formació d'una via segregada per a vianants i ciclistes paral·lela a aquest tram de la C-25, que enllaçarà amb itineraris per a vianants ja existents. El pas sobre el ferrocarril s'efectuarà a través del traçat primitiu de la carretera, aprofitant l'antic pont, i per salvar el Riudevila, l'Onyar, l'Agulla i la Gotarra, es construiran noves passeres paral·leles als ponts de la C-25.