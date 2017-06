Alumnes que s'havien de presentar al test pràctic de conduir no hi van per la vaga

El tercer dia de vaga d'examinadors de la DGT (Direcció General de Trànsit) a Girona va ser secundada, com ja va succeir el dimarts, per un 70% dels examinadors. Ahir hi havia disponibles deu examinadors i, d'aquests, tres van pujar fins a la seu de pistes de la DGT a Montjuïc. Entre els que no la van secundar hi ha un dels funcionaris de Girona i dos examinadors itinerants.

Avui, en principi, segons es va acordar en la convocatòria d'aturada feta per Asextra, no hi ha vaga ni tampoc demà. Només se'n farà el dilluns, dimarts i dimecres fins al 31 de juliol, 20 dies en total de mobilitzacions del col·lectiu.

Aquesta situació ha generat ja una pràctica que es temia que podria succeir i és que alguns alumnes que ahir els pertocava fer l'examen i van tenir la sort de tenir examinadors disponibles, no es van presentar a fer el test pràctic de conduir. Segons el president de l'Associació d'Autoescoles de les comarques de Girona, Joan Sala, almenys dues persones no van anar a fer l'examen.

Fins ara aquesta situació suposava perdre la convocatòria però, com va destacar Sala, es va acordar amb la DGT que durant el temps que durin les aturades del col·lectiu d'examinadors això no es produeixi.

El president de l'Associació d'Autoescoles de les comarques de Girona diu que es va arribar a aquesta solució perquè hi ha alumnes que volen treure's el carnet que, davant la situació d'incertesa, «no volen perdre un dia de feina» i, per tant, decideixen a última hora no anar a l'examen perquè tampoc saben si seran examinats. Ahir hi havia la previsió de fer uns 39 exàmens, comptant que cadascun dels examinadors pot fer de mitjana 13 testos pràctics. D'aquests n'hi va haver almenys dos que no es van fer perquè qui havia de fer el test no es va presentar a lloc.

Des de les autoescoles, Sala assegura que estan preparant les mobilitzacions en l'àmbit de tot Catalunya. La data que s'apunta, com va avançar Diari de Girona, és un dijous i seria o bé el 29 de juny o el 6 de juliol.

Aquest dimarts hi va haver reunió entre la DGT i representants sindicals a Madrid per tal d'intentar aturar la vaga. Segons fonts del CSIF, entre les demandes del col·lectiu hi ha l'increment d'un complement específic que estava acordat el 2015 i aquesta per ara no ha estat atesa. La vaga continua i podria convocar-se'n de nou aquest setembre.