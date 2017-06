Els condemnats per casos de violència masclista augmenten un 57% a Girona

Els jutjats gironins han atès 482 dones en tres mesos com a víctimes de violència masclista, foto d´arxiu.

Els jutjats gironins han atès 482 dones en tres mesos com a víctimes de violència masclista, foto d´arxiu.

Els condemnats per violència masclista a les comarques de Girona s'han incrementat en un 57,14% durant el primer trimestre de l'any respecte als del 2016.

Els jutges han dictat condemna per a 33 homes acusats de delictes relacionats amb la violència de gènere. D'aquests, 23 són ciutadans de nacionalitat espanyola i la resta, estrangers.

En total, durant aquests primers tres mesos de l'any 46 homes han hagut de passar pels jutjats de la província per casos de violència masclista i, d'aquests, 33 han acabat condemnats. L'any anterior, se n'havien condemnat 21 dels 29 que van acabar davant del jutge.

La tendència d'increment de persones enjudiciades també es pot equiparar amb el creixement tant del nombre de denúncies com de víctimes de la violència masclista.

Segons dades facilitades pel Consell del Poder Judicial que procedeixen de l'Observatori contra la Violencia Domèstica i de Gènere, els òrgans judicials han treballat amb 482 dones, el que representa un increment del 9,3% respecte a les víctimes del 2016, quan en van ser fins a 441.

Quant al nombre de denúncies, també pateixen un increment aquests tres primers mesos de l'any. Si el 2016 se'n van tramitar des dels jutjats fins a 526, enguany la xifra ha pujat fins a les 534. Cal destacar que aquestes denúncies procedeixen sobretot dels atestats policials. I, d'aquests, 416 van ser per denúncia directa de la víctima; 75, per intervenció policial i 34, per un comunicat de lesions rebut directament en el jutjat. S'ha de dir que també n'hi ha que la víctima presenta directament a la judicatura; d'aquests casos, però, n'hi ha pocs –fins a set– el primer trimestre.



Lesions i maltractaments

Dels delictes pels quals el jutge ha acabat condemnant els maltractadors durant aquests primers mesos de l'any, cal destacar que les lesions i els maltractaments, recollits en tres articles del codi penals, són la majoria, amb 365 casos. Els segueixen els trencaments de mesures, amb 56 fets, i el trencament d'ordres, amb 24. En total, hi ha hagut 505 delictes ingressats aquest 2017 relacionats amb la violència de gènere.

El que sí ha viscut una davallada durant aquests tres mesos del 2017 són les ordres de protecció i les mesures sol·licitades cap a les víctimes. Han reculat en un 10,85% i, en total, se n'han tramitat 115. D'aquestes n'hi ha 75 a espanyoles majors d'edat i 40 a dones estrangeres. I cap als homes que han acabat denunciats, els jutges han tramitat 71 ordres de protecció i mesures a espanyols i 44 a estrangers.

Quant a la tipologia de mesures que han pres els jutges cap a les víctimes de maltractaments, cal destacar que les de caire penal han caigut un 3,13%, passant de 96 a 93. Aquí cal destacar les mesures d'allunyament, amb 40 fets, i les prohibicions de comunicació, amb 39 mesures. Pel que fa a les de caire civil, han patit un descens més destacat, passant de 30 a les 19 d'enguany. La més destacada és la prestació d'aliments, amb 12.