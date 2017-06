Dos focs agrícoles en només un dia a Riudellots i Llançà

Precisament, ahir es van declarar dos incendis a les comarques de Girona que, per fortuna, no van estendre i van poder ser apagats en poques hores. Un dels focs va afectar una zona agrícola de Llançà i l'altre un espai de vegetació de Riudellots de la Selva.

Aquest darrer es va iniciar quan faltaven pocs minuts per les quatre de la tarda, mol a prop de l'aeroport de Girona, a tocar de l'autoviua A-2. Les flames van cremar uns 6.000 metres quadrats i en la seva extinció hi van participar deu vehicles i dos helicòpters dels Bombers.



Controlat ràpidament

Poc després d'iniciar-se les flames, els efectius les van encercar i l'incendi es va extingir completament dues hores més tard, al voltant de les sis de la tarda.

Un altre incendi agrícola va acabar amb una hectàrea cremada a Llançà. Les flames es van iniciar pels volts de dos quarts quarts de dotze del migdia, en una zona d'hortes del municipi altempordanès que està situada a tocar la carretera carretera N-260.

El foc va afectar la zona d'horts i per apagar-lo, els Bombers hi van treballar amb sis dotacions terrestres i un helicòpter bombarder. L'incendi es va donar per apagat pels volts de les dues del migdia.



Coincidint amb l'alerta

Els dos incendis d'ahir a les comarques de Girona es van declarar el mateix dia que el conseller d'Interior, Jordi Jané, alertés de l'elevat risc d'incendi forestal a causa de l'onada de calor. Jané, durant la presentació de l'operatiu per la revetlla de Sant Joan, va afegir que en qualsevol moment es pot declarar un incendi i que aquest es pot propagar molt ràpidament per les condicions meteorològiques.