Dues denúncies per pescar corall amb torpede submarí i extreure cogombres de mar

Dues denúncies contra la Costa Brava les últimes setmanes per pescar espècies sensibles fora de llei, van informar, ahir els Mossos d'Esquadra. Propulsat per un torpede submarí –un giny que funciona amb bateria i que utilitzen els bussos per assolir profunditats més grans amb menys dificultat– un pescador professional, en contra del que estipula la norma, recollia corall vermell a la costa de Roses. La unitat especialitzada en Medi Ambient (URMA) de la policia catalana va descobrir-lo el 31 de maig passat, al port rosinc: els agents es van plantar a la seva embarcació, la van inspeccionar i hi van trobar el torpede. El pescador va acabar denunciat.

Unes setmanes més tard, el 16 de juny, l'escena es va repetir al port de Palamós, amb un protagonista i amb una captura diferents: en aquella ocasió, la inspecció policial va acabar amb la descoberta de quatre gibrells carregats amb 71 quilos d'espardenyes de «diverses classes i mides». El denunciat les havia pescat sense permís, amb ajuda d'«un equip de respiració» i a una fondària d'entre 15 i 20 metres, van precisar fonts dels Mossos. Al pescador furtiu li van ser comissats 19 quilos més de cogombres, capturats en altres immersions. El botí, en conjunt, superava els 90 quilos de pes. Del grup dels holoturioïdeus, els cogombres de mar, juntament amb les espardenyes i les garoines, són dels pocs equinoderms comestibles. D'holoturioïdeus se'n pesquen una seixantena d'espècies en una setantena països de països del món i els mercats del Sud-es asiàtic en són els principals consumidors, amb la Xina al capdavant.



Fins a 1.500 euros/quilo a Àsia

L'interès d'aquells mercats per aquesta menja ha fet, els últims anys, que el preu del quilo s'hagi disparat i que se n'arribin a pagar de 300 a 500 dòlars (de 269 a 449 euros). El preu pot arribar als 1.500 euros/quilo si els exemplars s'assemblen a l' holoturia japunicus que es pescava a les costes japoneses fins que la radiació de la destruïda central nuclear de Fukushima en va paralitzar les captures. En localitats costaneres andaluses, sobretot de la província de Cadis, els elevats preus de les holotúries han generat un important mercat negre.

Per a arrossos i suquets

«El cogombre de mar, (pardal de moro a Mallorca) –recorda el gastròm Jaume Fàbrega, col·laborador de Diari de Girona– té cos allargat i carnós, com l'espardenya», molt apreciada a Catalunya. «Ferran Adrià i altres grans cuiners n'han tret un gran partit, però els pescadors de la Costa Brava de fa anys que els fregeixen amb all i julivert o tomàquet, en fan arrossos i fins suquets», afegeix aquest expert.