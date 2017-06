Els hotels gironins arrenquen la temporada d'estiu amb reserves de fins al 90%

Els hotels gironins arrenquen l'estiu amb bones sensacions i confien igualar les xifres positives de la temporada passada. Des de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona preveuen una ocupació de fins al 90% als establiments de la costa durant la segona quinzena de juliol, el període que habitualment és més fort, i acostar-se a la plena ocupació el mes d'agost. Per la seva banda, els apartaments turístics, càmpings i establiments rurals també tenen bones expectatives de cara als propers mesos. El mes més fort també es preveu que sigui l'agost amb una ocupació al voltant del 90% mentre que al juliol s'espera oscil·lar entre el 70 i el 80%. Aquests sectors també han notat un repunt les reserves per al mes de setembre. Els hotelers, a més, han constat la recuperació del turisme estranger, com ara l'holandès i el belga, que havien deixat de venir perquè optaven per altres destinacions, com ara Turquia o Egipte, però que ara ja no es veuen tan segures pels conflictes.

La temporada turística arrenca amb bones perspectives a les comarques gironines. La Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona preveu arribar fins al 90% d'ocupació a la zona de la Costa Brava Sud i al 85%, a la Costa Brava Centre durant la segona quinzena de juliol, el període del mes que acostuma a ser més fort. I en el cas de l'agost, confien acostar-se a la plena ocupació si bé encara és massa aviat per avançar les xifres de previsions.

Segons les dades de què disposa la federació per zones, durant la primera quinzena de juliol preveuen que l'ocupació a l'Alt Empordà sigui entorn del 75%; a la Costa Brava Centre, un 80% i a la Costa Brava Sud, un 85%. Pel que fa a Girona ciutat i rodalies, el sector preveu registrar una ocupació del 75% mentre que a les zones d'interior, les més fluixes, situar-se en un 55% en el cas de la Garrotxa i Selva interior, i un 45% de reserves a les zones de muntanya del Ripollès i la Cerdanya.

Pel que fa a la segona quinzena de juliol, s'estima que l'ocupació sigui un 5% més alt que les previsions de la primera quinzena esmentades anteriorment a cadascuna de les zones.



Turisme familiar i una mitjana de 3 i 4 dies

El perfil del turisme que s'espera aquest estiu és el de parelles de mitjana edat i famílies, principalment catalanes procedents de Barcelona i rodalies. Un gruix important del turisme estranger serà francès, seguit amb menor mesura de britànics, de la resta de l'estat espanyol, holandesos, belgues, russos i alemanys.

Un dels aspectes positius és que s'estan recuperant mercats estrangers, com ara l'alemany, l'holandès i el belga, que en els últims anys havien deixat de venir a la demarcació perquè visitaven altres països competidors, com ara Tunísia, Egipte i Turquia. Darrerament, però, aquestes zones ja no es veuen tan segures a causa dels conflictes oberts que hi ha.

Pel que fa a les estades, la federació preveu que la mitjana a la demarcació sigui de 3 i 4 dies. En zones d'interior i muntanya, però, es preveu inferior –entre 1 i 2 dies- mentre que a les zones de costa s'arribarà als 4 i 5 dies de mitjana.

A nivell de contractació, el 40% dels visitants han fet la reserva a través de 'touroperadors' enfront del 60% que ho han fet de forma directa per telèfon o Internet.



Els apartaments i càmpings preveuen millorar les xifres de l'estiu passat

En l'àmbit dels apartaments turístics, la gerent de l'Associació Turística d'Apartaments de la Costa Brava (ATA), Àngela Galceran, ha avançat que esperen xifres lleugerament millors que les registrades l'any 2016. El turisme nacional es va recuperant i, per això, esperen reserves d'última hora. Malgrat això, ha avançat que les previsions per al mes d'agost el situen amb una ocupació superior al 90%. El juliol, en canvi, es presenta més fluix. Galceran ha explicat que esperen superar en dos punts l'ocupació registrada l'any passat (entre el 70 i el 80%). D'altra banda, ha apuntat un repunt en les reserves del mes de setembre.

Els apartaments turístics de la Costa Brava tenen un públic eminentment nacional (un 31% d'Espanya, amb els catalans com a primers llogaters), seguit pels francesos amb un 19% i els anglesos amb un 10%. La mitjana de persones que els lloguen de temporada se situa entre les tres i les quatre persones.

Pel què fa als càmpings, des de l'any 2015 el sector ha experimentat un canvi de tendència després de set anys perdent clients. A hores d'ara, el ritme de reserves és bo i s'espera un augment entre un i dos punts per sobre de l'ocupació registrada l'any passat. En aquest sentit, l'Associació de Càmpings de Girona preveu que al juliol (especialment durant la segona quinzena) les xifres se situïn a l'entorn del 70 i el 75% mentre que a l'agost, esperen una ocupació superior el 90%. El sector compta amb 135.000 places a tota la demarcació. Pel què fa al perfil dels usuaris, el 74% dels turistes són estrangers (majoritàriament francesos) mentre que només un 26% és d'àmbit nacional.

Tant en el cas dels càmpings com dels apartaments turístics, els preus de lloguer per a aquesta temporada es mantindran i no pujaran respecte de l'any passat.



Continua creixent el turisme estatal a les cases rurals

El turisme rural també té moltes esperances posades en aquesta temporada. El president de l'Associació de Turisme Rural de Girona, Ramon Corominas, ha explicat que seguint amb la tònica de reserves d'aquest Sant Joan (que ha fregat la plena ocupació), preveuen un estiu més bo que el de l'any passat. En aquest sentit, diu que a hores d'ara les reserves a la costa durant el mes d'agost se situen entre el 85 i el 90% (especialment, a les zones de l'Alt i el Baix Empordà). El juliol, en canvi, les xifres són lleugerament inferiors i es troben entre el 65% i el 80%, en funció de la comarca. "Com més amunt, menys reserva perquè a l'estiu el que la gent busca és platja", remarca.

Corominas assegura que el turista català i de la resta de l'Estat es va començar a recuperar l'any 2016 i que aquesta tendència es manté aquest any. Malgrat això, han notat una disminució en el nombre de nits de reserves durant la primera setmana de juliol, on predominen les peticions per a caps de setmana. Malgrat això i tenint en compte els hàbits del turista català i de la resta de l'Estat, es preveuen reserves d'última hora que podrien fer variar les xifres.