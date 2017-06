L'Espai participa en una campanya de recollida d'aparells elèctrics

L'Agència de Residus de Catalunya torna a engegar la campanya per al foment de la recollida de residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE) que va iniciar a principis de 2016. Sota el lema Com més punts de recollida, més aparells reciclats, la campanya pretén informar els ciutadans que poden dur els aparells vells de què vulguin desfer-se a les botigues d'electrodomèstics, i aconseguir que els consumidors percebin el comerç com un «canal prioritari de recollida per incrementar la seva recollida, aprofitant la seva proximitat». La novetat d'enguany és el desplegament d'accions informatives en centres comercials amb punts de venda d'electrodomèstics, que es desenvoluparan durant el mes de juliol; a Girona participa en la campanya l'Espai Gironès, que habilitarà un punt de recollida els matins dels divendres i dissabtes de juliol.

En concret, la campanya detalla que, en el moment de comprar un aparell elèctric i electrònic nou, es pot dipositar l'antic en el punt de venda durant el mes següent a la data de compra. En el cas dels grans aparells, la botiga pot recollir-los a casa. També es poden dipositar els RAEE petits en els punts de venda de més de 400 metres quadrats, sense haver-ne d'adquirir cap de nou.



36.400 tones el 2016

El 2016 es van recollir a Catalunya 36.415 tones de RAEE, amb un increment del 23% respecte a l'any anterior. «La correcta recollida d'aquests aparells és cabdal perquè la classificació i el tractament posteriors es facin de manera eficient. Un bon tractament comporta l'aprofitament i la recuperació de substàncies i recursos molt valuosos que contenen», sostenen des de l'Agència.