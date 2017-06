La comunitat educativa denuncia la improvisació per assignar places a secundària

El Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE) de Girona denuncia "manca de planificació" amb l'assignació de places a secundària. En un comunicat, acusen l'Ajuntament i el Departament d'Ensenyament d'actuar marcats "per la inèrcia de cada curs", cosa que ha portat a solucions "improvisades, precàries, una ampliació permanent de ràtios i la creació de bonys a diversos instituts". El MUCE assegura que això ha provocat que moltes famílies estiguin descontentes, i reclama a l'Administració que s'impliqui "de manera activa" per revertir la situació. Per a la comunitat educativa, allò que cal és que Generalitat i consistori s'asseguin a parlar amb "els centres i les famílies" per definir "un projecte pedagògic conjunt i compartit", cosa que permeti equilibrar les places als instituts i les "necessitats educatives".

El MUCE de Girona ha tornat a fer palès el seu malestar per la manera com s'ha dut a terme l'assignació de places de secundària a la ciutat per al curs 2017-2018. En un comunicat, asseguren que "fa anys" que Ensenyament i l'Ajuntament actuen "sense planificació", cosa que deriva en una "improvisació permanent" en funció de quina sigui "la inèrcia de cada curs".

Entre els problemes amb què es troben, el MUCE critica que s'adoptin "solucions temporals i precàries" que en alguns casos –com el lloguer de l'edifici Cartanyà- comporten "despeses econòmiques considerables" i que s'han revelat "insuficients". "No s'ha garantit la millor escolarització de l'alumnat afectat, amb ampliació permanent de ràtios o l'assignació de bonys –grups desdoblats- a diversos instituts", recull el comunicat.

La comunitat educativa de Girona afegeix que aquesta "manca de solucions definitives" ha continuat notant-se "amb la previsió de centres en barracons als afores de la ciutat". I aquí, el MUCE esmenta explícitament la divisió que s'ha fet a l'IES Ermessenda, part dels grups del qual faran classe al Cartanyà, i l'altra part, als mòduls prefabricats del costat del Bosc de la Pabordia. "S'ha fet cas omís a les demandes de la comunitat educativa i a la moció aprovada per unanimitat al ple de l'Ajuntament, que proposava la creació d'un nou institut", diu el MUCE.



Escoltar els centres i les famílies

A l'escrit, s'assegura que "es fa necessari equilibrar les places i les necessitats educatives escoltant les veus de tots els agents implicats". De fet, el MUCE diu directament que la "mala gestió" per part d'Ensenyament i el consistori ha generat "descontentament en una gran nombre de famílies".

Per això, el comunicat demana al Departament i a l'Ajuntament que "s'impliquin de forma activa per revertir la situació" amb l'objectiu de "garantir una escolarització pública de qualitat, prioritzar la igualtat d'oportunitats i lluitar contra la segregació escolar". El MUCE reclama "diàleg" amb els centres i les famílies i, a més, demana que es posin "tots els recursos i les facilitats necessàries per pal·liar les conseqüències de la mala gestió". Entre aquests, millorar el transport per als alumnes que s'hauran de desplaçar fins als mòduls i crear "un equip docent estable i cohesionat".