Girona comptarà amb 130 fogueres per Sant Joan i Agricultura n'ha denegat cinc

Avui és nit de Revetlla de Sant Joan. Les altes temperatures i l'alt risc d'incendi poden jugar una mala passada i per això, des de fa dies, l'administració està apostant per la prevenció per evitar ensurts com ara incendis forestals que puguin ser provocats per petards o fogueres que no estan ben ubicades.

Les piles de fusta i andròmines que se solen cremar en aquests punts de foc aquesta nit i matinada necessiten d'una regulació i, per això, des del Departament d'Agricultura en deneguen, perquè n'hi ha algunes que no compleixen amb les mesures de seguretat i poden acabar provocant un incendi.

Agricultura fins ahir havia denegat cinc fogueres perquè suposaven un risc en cas que es desenvolupessin. Segons fonts del Departament, les que no es podran fer es troben situades al Baix Empordà (2), Ripollès (2) i el Pla de l'Estany. Tot i això, puntualitzen que n'hi ha que des de l'administració –Agricultura o ajuntaments– ni es tramiten perquè es consideren inviables, ja que no segueixen la normativa.

La nit més màgica de l'any comptarà amb prop de 130 fogueres –comptabilitzades fins aquest dijous– al llarg de les comarques gironines, 77 de les quals han estat peticions de particulars que s'han demanat a Agricultura, mentre que 50 de col·lectives s'han demanat als ajuntaments.



Vigilar a l'hora de fer la foguera

La responsable d'Informació de Protecció Civil de la Generalitat, Xesca Baró, a poques hores de començar la nit més curta de l'any, destaca que enguany cal tenir presents que són dies d'altes temperatures i de risc d'incendi forestal. Per aquest motiu, des del Centre Superior de Coordinació i Informació de l'estructura de Protecció Civil de Catalunya (CECAT) s'han activat tots els dispositius necessaris per «fer front a qualsevol risc que pugui aparèixer» amb el Procicat i Infocat.

Recorda que, en el cas de les fogueres, cal d'entrada l'autorització però que hi ha una normativa molt clara: «el lloc ha de ser de fàcil accés per als efectius d'emergències i no es poden fer fogueres en terrenys forestals ni al voltant d'una franja de 500 metres».

A més, cal que aquests elements respectin una distància de 15 metres respecte als cotxes aparcats i les façanes d'edificis. La responsable d'Informació també diu que no es poden posar a prop de línies elèctriques i que, quan es munten, cal que comptin amb «un gruix de sorra a sota de 10 centímetres per protegir l'asfalt» i sobretot, diu Baró, cal netejar el solar de material inflamable.

Des d'Agricultura, a més, es destaca que hi ha diverses condicions indispensables per muntar una foguera: disposar d'un telèfon mòbil per trucar al 112, consultar el nivell del Pla Alfa, perquè en cas estigui a nivell 3 –el més alt de risc d'incendi– l'autorització per a la foguera quedaria suspesa.

Quant a condicions específiques per poder fer aquest tipus de foc, cal recordar que si s'està en nivell 2 del Pla Alfa –com ahir ho estaven la majoria de les comarques de Girona excepte la Garrotxa, el Ripollès i l'Alt Empordà–, això suposarà que al lloc on es faci la foguera és obligatori disposar, a més, de 300 litres d'aigua amb motobomba extintora o bé un hidrant d'incendi o similar. Cal destacar que els Agents Rurals tenen la potestat de suspendre l'activitat.



Vigilar coets i fanalets

L'altre element que pot causar més d'un ensurt són els petards i els fanalets. Els que són «voladors –destaca Xesca Baró– poden canviar de trajectòria» per un cop de vent. Per això insisteix que els elements pirotècnics no es poden llançar a menys de 500 metres de boscos. La preocupació per l'ús de fanalets en la revetlla també va ser objecte ahir de la presentació de la campanya forestal. El Cap de la Regió d'Emergències, Enric Cano, també es va mostrar preocupat.

Finalment, des de Protecció Civil també es recorda que el ciutadà ha de tenir clar que per Sant Joan «s'han de treure els tendals i la roba estesa» perquè tot ajuda que no es generin focs.

Per conscienciar dels perills dels petards, Protecció Civil fa una campanya cada any de prevenció davant d'escolars. I també reparteix díptics a ajuntaments.