Interior unifica l'uniforme de les policies locals: color blau nit i espatlles groc fluor

A finals de maig es va conèixer la proposta del nou uniforme dels Mossos d'Esquadra de la Unitat de Seguretat Ciutadana (USC) i s'avançava que també afectaria les policies locals. Finalment, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) va publicar ahir una resolució del Departament d'Interior amb les característiques de la nova uniformitat de les policies locals de Catalunya.

La resolució, signada pel conseller Jordi Jané, detalla les característiques dels nous uniformes (la gorra, la camisa o polo, la caçadora, l'impermeable, els pantalons, el cinturó, els mitjons i les sabates o botes), així com els botons, insígnies i resta de complements.

El disseny s'ha consensuat durant mesos a la Comissió de Policia de Catalunya i hi han participat entitats com la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i municipis amb un nombre més alt de policies locals o agents de la guàrdia urbana, inclòs el de Barcelona. L'objectiu, donar «una resposta efectiva a les peticions de molts municipis i avançar en la concreció de les directrius bàsiques per a l'homogeneïtzació de la uniformitat de les policies locals». Així, es resol fer-ne difusió perquè els «ajuntaments de Catalunya que tenen policia local puguin adoptar-la».

El nou uniforme serà de color blau nit i les espatlles, de groc fluor d'alta visibilitat. Al davant hi ha dues butxaques, i a la part alta de les mànigues, dues butxaques portabolígrafs. Al pit dret hi ha serigrafiada la paraula «Policia», en blanc o gris clar reflector, i sota una veta adherent per fixar, el número d'identificació professional de l'agent. Al pit esquerre es mostra l'escut de cada cos policial. A l'esquena, destaca la paraula «Policia» i, a sota, el text «policia local» o «guàrdia urbana», o la denominació pròpia. Cada cos policial pot escollir entre camisa tècnica o polo (màniga curta o llarga) però les dues han de tenir botons fins a la cintura, encara que els de la part inferior no compleixin cap funció.

La caçadora presenta el mateix disseny, tot i que amb les característiques pròpies de la peça de roba: obertura a les aixelles per facilitar la ventilació, cremalleres termosegellades, puny ajustable al canell, interior folrat i extraïble a la zona del tronc per regular la protecció tèrmica o per si fa servir una armilla de protecció balística.

L'impermeable, amb els mateixos colors i disseny, tindrà una caputxa no extraïble que es pot recollir a l'interior. Pel que fa als pantalons, també tenen el mateix color blau nit, amb una butxaca al costat exterior de cada cama, que poden ser ocults. En la part frontal, tenen butxaques amb obertura rectangular (en angle de 90º) i la dreta amb cremallera. Al darrere, butxaca amb solapa a la dreta.

La gorra, de color blau nit, té copa, visera i cinturó (que té dues línies de quadres serigrafiades en blanc o gris clar reflector). El cinturó, els mitjons, les botes o sabates i els guants són de color negre.

La resolució no especifica a partir de quan han d'adoptar els municipis el nou uniforme. Per exemple, a Girona es va canviar el disseny fa un any (deixant el color groc fluorescent per un blau cel), de manera que la renovació amb el nou disseny podria arribar quan toqués canviar-los per acabar tots els cossos amb el mateix.