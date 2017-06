El pes de la prevenció contra els incendis

La realitat s´imposa i el cert és que el planeta està sotmès a un canvi climàtic important que podem percebre en la nostra quotidianitat. Els nostres hiverns són cada vegada més suaus, en general, i els estius, cada cop més càlids, amb onades de calor que esmicolen rècords. I com a mostra, les temperatures que estem patint aquests dies i que ens recorden a cada moment el perill d´incendis forestals.

A les portes de la revetlla de Sant Joan i per tant de l´estiu, és escaient recordar les reflexions que va fer Richard Thorton, cap dels serveis de prevenció d´incendis d´Austràlia, en el marc del Congrés d´incendis forestals celebrat a Barcelona el mes de gener. Thorton va dir que potser caldrà ser imaginatius i invertir més recursos en la prevenció d´incendis i no tant en la reacció i l´extinció.

A les comarques gironines hem patit i patirem incendis. El darrer més greu va ser el de l´Empordà de fa cinc anys que va calcinar 10.000 hectàrees, va destruir moltes activitats econòmiques i, el més greu, es va emportar la vida de quatre persones. Aquell incendi va ser tota una lliçó. Els tècnics ens varen deixar clar que l´únic camí era desenvolupar la llei de prevenció d´incendis forestals del 2003 que preveu que els propietaris netegin una franja de protecció a l´entorn d´urbanitzacions, masies, granges i cases rurals que estiguin a menys de 500 metres d´una zona forestal. I també que netegin els marges dels camins i les finques interiors que estiguin brutes.

La llei determina que si els propietaris no ho fan, ho haurà de fer complir l´Ajuntament corresponent, però molts municipis gironins no tenen capacitat per fer complir aquesta normativa. Les administracions vàrem entendre que calia unir esforços i, en una acció transversal, el Departament d´Interior, el Departament d´Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, la Diputació de Girona i els consells comarcals vàrem engegar la maquinària. S´han fet reunions amb els alcaldes i sessions amb els veïns. Tot perquè tothom entengui que estem a la Mediterrània i que això provocarà en un moment o altre un incendi forestal, que hi ha un canvi climàtic galopant i que tenim un territori molt poblat amb un increment turístic estacional fortament marcat a l´estiu.

Després de quatre anys, la feina feta ha començat a donar fruits. Ara quasi tots els municipis gironins tenen redactat i aprovat el Pla de Delimitació de les franges de protecció dels incendis forestals. Tenim l´inventari dels espais que cal gestionar, tenim els plànols de l´escala d´emergència i ara hem de construir l´escala. És el concepte d´autoprotecció, els propietaris d´edificacions prop d´espais forestals han de fer i mantenir la franja de 25 metres amb poca càrrega de vegetació. Alguns municipis, pocs encara, ja han agafat la motoserra i han començat a executar les franges de protecció de manera subsidiària. Què aconseguim amb això? Doncs que el foc, en no tenir combustible, s´amorri, s´aturi i els bombers el puguin controlar millor.

Malgrat la feina feta, ens en queda molta per fer. I cal fer-la el més ràpid possible per la seguretat de tots, i per protegir-nos d´uns incendis forestals que segur que arribaran. I no podríem acabar sense tenir un record especial per les víctimes dels tràgics incendis forestals d´aquests últims dies a Portugal.