Registre de gestors d'apartaments

La junta de l'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava- Pirineu de Girona (ATA) reclamarà a la Generalitat de Catalunya la creació d' un registre d'empreses gestores d'apartaments turístics. Consideren que això els ajudaria a combatre l'intrusisme en el sector, atès que actualment qualsevol persona es pot dedicar al lloguer turístic. Això fa, al seu entendre, que sigui difícil de controlar la «professionalitat» del servei i del producte.

A més a més, recorden que la distinció de professionalitat de les empreses gestores d'apartaments turístics o habitatges d'ús turístic únicament la poden rebre si formen part d'una associació que les representi. Ara bé, la no obligatorietat de formar part d'una associació i la de no estar registrat, «deixa les portes obertes a la competència deslleial i a la manca de garantia de serveis oferts als clients», segons ATA. També reclamen més esforços per combatre les pràctiques il·legals.

Des de l'ATA, consideren que aquest registre ajudaria a reconèixer la figura del gestor d'apartaments turístics i també les obligacions que els imposa l'administració. A les empreses gestores la llei les considera quasi responsables solidàries de tot, però no li atorga drets, només obligacions. Per aquest motiu l'ATA també reclama a l'administració que faci arribar als gestors una còpia de totes les notificacions que reben els propietaris. L'ATA considera «imprescindible» aquest registre perquè no es continuï «posant al mateix sac» els professionals i els intrusos. L'entitat insisteix que la Generalitat hauria de destinar més esforços a perseguir les pràctiques il·legals i es queixa que les inspeccions que efectua.