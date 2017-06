UGT denuncia que el pla sanitari no tracta el pressupost ni la situació dels treballadors

El sindicat UGT demana més concreció en la redacció del pla estratègic sanitari de les comarques gironines, en què està treballant el Departament de Salut, i que totes les parts implicades pensin «a llarg termini, no a cop de titular». Els representants sindicals indiquen que Salut els va convocar per formar part del procés participatiu del pla que ha de definir el model sanitari que necessita la demarcació en els propers anys i que, entre els temes que el Departament ha «exclòs» del debat hi ha les qüestions de gestió interna de les diferents entitats proveïdores, les condicions laborals dels treballadors o aspectes pressupostaris, temes que l'organització considera cabdals.

«No s'estan posant sobre la taula els problemes reals. Com es pot parlar de continuïtat assistencial i coordinació entre dispositius si no podem parlar d'entitats, quan tenim un dels models més diversos pel que fa als proveïdors?», es preguntava ahir el nou responsable de Sanitat de la UGT, Toni Rodríguez.

En aquest sentit, el secretari general del sindicat a Girona, Xavi Casas, assegurava que «parlar d'un pla estratègic sense números és parlar per parlar», i que cal tenir en compte els treballadors.

«Nosaltres serem en el debat, però volem parlar de model de gestió, de treballadors i d'aplanar les estructures», va detallar Rodríguez, que va participar en una de les reunions del procés engegat per Salut, que ha implicat el gruix dels agents del sistema sanitari, com les entitats proveïdores, col·legis de professionals, sindicats, el món local, altres departaments de la Generalitat i entitats de pacients, per tal que hi aportin les seves propostes de millora.

Un marc per a l'assitència

Fonts de la conselleria van explicar ahir que el procés per fer la diagnosi de la situació i elaborar el full de ruta de l'assistència sanitària a les comarques gironines està «bastant avançat» i que el document que en surti guiarà les accions de futur en matèria de salut a la demarcació.

Com ja va explicar el conseller de Salut, Toni Comín, fa un mes a Platja d'Aro, serà el punt de partida abans de prendre qualsevol decisió sobre el nou hospital Josep Trueta. «Primer cal el pla estratègic, que ens ha d'explicar quina ha de ser la posició del Trueta en termes assistencials en el conjunt de la regió; quina ha de ser la relació del Trueta en relació amb el Santa Caterina; amb els altres hospitals de la regió; i fins a quin punt volem que s'integrin els hospitals en una xarxa assistencial única, que és cap on anem», va dir llavors Comín.

En la mateixa línia, el secretari de la UGT, Xavier Casas, va reiterar ahir que treballar en el pla és clau «per fer les coses bé, perquè construir el Trueta no és parlar només de l'edifici, sinó de l'ànima sanitària», defensant un model de gestió públic. Va reblar que cal pensar a «llarg termini, en un Trueta que ens duri dècades, perquè llavors no serà una inversió cara», tot i que va recordar que és un tema «urgent» per a Girona.