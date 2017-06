Alerta amb les persones més fràgils

El Departament de Salut recomana tenir especial cura de les persones més fràgils, com els nadons, la gent gran o els malalts crònics, per evitar que es descompensin i ajudar-los a seguir els consells bàsics davant l'onada de calor, com evitar l'activitat física intensa quan hi ha més temperatura, beure encara que no tiguin set i fer àpats lleugers amb aliments rics en aigua, com fruites, hortalisses i verdures.

S'aconsella especialment visitar, si es pot, un cop al dia, els familiars o veïns grans que viuen sols per assegurar-se que estan bé i s'hidraten correctament. Així mateix, si prenen medicació, també és adequat consultar amb el metge si aquesta pot influir en la termoregulació i si s'ha d'ajustar o canviar.

Aquestes recomanacions també s'han fet arribar a la Creu Roja, a les empreses de teleassistència i als responsables de les activitats de Joventut del territori.

Protecció Civil manté aquest cap de setmana l'alerta del pla Procicat per calor i l'Agència de Salut Pública de Catalunya també ha posat en fase 2 d'alerta el Pla d'actuació per prevenir els efectes de les possibles onades de calor sobre la salut (POCS).

Aquesta és la primera alerta del Procicat de l'estiu, però la segona en menys de dues setmanes. Durant l'onada de calor de la setmana passada, del 14 al 18 de juny el 061 CatSalut Respon va atendre 223 incidents per calor, 147 dels quals amb activació d'un metge o ambulància del SEM.