Els examinadors de trànsit amenacen amb seguir amb la vaga al setembre

Els examinadors de la DGT amenacen a seguir amb la vaga durant el mes de setembre. De moment està convocada fins al 31 de juliol però l´examinadora de Trànsit i secretària d´Administració General de l´Estat de la Federació d´Empleats i Empleades dels Serveis Públics de la UGT de Catalunya, Silvia Faja, va ser contundent i va assegurar que les aturades tenen un seguiment molt alt i que per tant, no s´aturaran fins a aconseguir el seu objectiu: «el complement específic» que s´havia acordat que cobrarien quan van aturar la vaga del 2015.

Faja destaca que el conflicte entre els examinadors i la DGT ve de més lluny, concretament del «novembre de l´any 2007 quan van apujar els sous a diversos grups de funcionaris i en vam quedar fora, ens vam prometre la pujada però no es va materialitzar».

Des de llavors i ara en plenes mobilitzacions, asseguren que no es refien de la DGT i una mostra diu és que en la reunió que van tenir el 20 de juny, el secretari general de la DGT els va assegurar que la promesa de dotar el cos d´examinadors del complement específic que s´havia acordat el 2015 «ha caigut, ha caducat».

Davant d´aquesta decisió asseguren que des de fa deu anys estan «amb incompliments» i reconeixen que són conscients «que s´està fent mal, nosaltres no tenim cap intenció. Demanem comprensió» assegura Silvia Faja. I és que aquesta vaga podria deixar uns 2.000 exàmens del carnet de conduir sense fer a la província de Girona. Ha tingut un seguiment força elevat, que segons l´UGT es quantifica en un 85% entre la plantilla de Girona.

Vuit examinadors treballant

Actualment hi ha vuit examinadors treballant, dels nou que té la plantilla ja que un es troba de baixa. D´aquests set han secundat la vaga els primers tres dies i després, recorda la representant de l´UGT, hi ha dos examinadors itinerants. El complement específic que demanen cobrar els examinadors és de 240 euros bruts. I està justificat, diu l´examinador, per les dificultats i perill que tenen els treballadors.

Aquest dijous es va aprovar una proposició no de llei al Congrés que va prosperar amb els vots a favor de PSOE, C´S i el vot en contra del PP i tres abstencions. Tenia com a objectiu la creació de l´escala grup B de funcionaris per als examinadors. Silvia Faja va assegurar que aquesta moció «no parlava del complement específic i el que volem nosaltres són els diners que ens deuen. Que ens diguin tècnics o examinadors això ja es tractarà després».

Dimarts hi haurà una concentració d´examinadors de la DGT a Barcelona, s´hi desplaçaran els de Girona. Està prevista davant la Delegació del Govern i la DGT.