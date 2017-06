Fapac exigeix a Ensenyament aire condicionat per als barracons o acudirà als jutjats

La presidenta de la Federació d'Associacions de Pares d'Alumnes de Catalunya (Fapac) a Girona, Eva Trias, va avançar ahir que portaran l'excés de calor als jutjats si el Departament d'Ensenyament no instal·la aire condicionat als barracons. L'entitat va remarcar que la llei impedeix fer classe per sobre dels 27 graus de temperatura, un màxim que els últims dies de curs s'han superat en escreix a molts centres educatius amb mòduls prefabricats tant de les comarques de Girona com de Catalunya.

Aquest tema gairebé va monopolitzar la reunió que la Fapac va mantenir ahir amb el director territorial d'Ensenyament, Josep Polanco, amb qui tenien concertada una reunió per tractar diversos temes que preocupen a la federació d'associacions de mares i pares d'alumnes. A la sortida, Trias es va mostrar indignada perquè Josep Polanco va admetre que, tot i haver previst mesures com posar aire condicionat, els va dir que el problema no estarà solucionat al setembre.

La presidenta de la Fapac a Girona va remarcar que la llei estableix que l'alumnat no pot estar a les aules amb més de 27 graus de temperatura i va avançar que si la Conselleria d'Ensenyament no concreta solucions emprendran vies legals.

«Ens neguem que al setembre comencin les classes així», va afirmar, com també que la junta catalana de la federació dona suport a la decisió de portar la reivindicació als jutjats.