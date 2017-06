L´onada de calor es manté amb màximes de 37 graus a Girona

L'entrada de l'estiu astronòmic s'ha mantingut amb altes temperatures a les comarques gironines amb valors que, un dia més, ahir van tornar a superar els 30 graus (ºC) a la majoria de poblacions. Les temperatures van arribar als 37 ºC de màxima en una onada de calor que tocarà sostre avui i començaran a baixar lleugerament a partir de demà, segons el Servei Meteorològic de Catalunya.

Alguns ruixats sobretot al nord- oest de la demarcació només van apaivagar puntualment la sufocant calor que es va tornar a viure. Santa Coloma de Farners va registrar una màxima de 37,2 ºC i la ciutat de Girona 36,8 ºC. Altres valors destacats van ser 36,4 ºC a Cruïlles; 36,3 a Olot i Fornells de la Selva; 35,8 a Anglès; 35,7 a Banyoles; 35,5 a la Vall d'en Bas; 35,1 a la Bisbal d'Empordà, 34,5 a Vilobí d'Onyar; 33,9 a Roses; 33,3 a Navata; 31,5 a Torroella de Montgrí; 31,3 a Puigcerdà; 29,9 a Portbou; o 29,8 ºC a Platja d'Aro.

Les mínimes també van ser «tropicals» en diferents punts. El rècord va ser a Roses, amb 22,8 ºC, seguida de Portbou (21,6), Banyoles (20,5), Navata (20,4), Darnius-Boadella (20,2), Espolla (19,7) o Torroella de Montgrí (10,6 ºC).



Activats els plans d'alerta

Mentrestant, Protecció Civil de la Generalitat va mantenir el pla Procicat per onada de calor a la població i va activar ahir el Pla especial d'emergències per incendis forestals (Infocat) en situació d'alerta per dos factors, l'onada de calor i la revetlla d'ahir i que farà que es mantingui l'alerta fins avui. Així ho va acordar ahir al migdia el Comitè Tècnic, dirigit pel director de Protecció Civil, Joan Delort, i amb la presència de comandaments de tots els cossos operatius. Les comarques gironines més afectades pel risc d'incendi són l'Alt i el Baix Empordà, el Gironès, la Selva i el Pla de l'Estany.

El Comitè va recomanar als consistoris que elaborin un ban municipal per prohibir llançar pirotècnia a menys de 500 metres de zones de bosc i agrícoles; així com els fanalets voladors. L'alerta significa que cal tenir a punt els dispositius humans i materials per fer front a qualsevol emergència.

Precisament, ahir els Bombers van haver d'actuar en un petit foc que va cremar uns camps a Fornells de la Selva. L'avís es va rebre a tres quarts de tres de la tarda i es van mobilitzar quatre dotacions terrestres i tres aèries (que van estar-ho uns 20 minuts) per un foc que es va extingir ràpidament.