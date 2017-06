Quatre denunciats i 3,6 quilos de corall intervinguts

Es reforça la lluita contra la pesca il·legal de corall vermell durant aquest any a la Costa Brava. Aquest animal es troba segons la Direcció General de Pesca i Afers Marítims del Departament d'Agricultura en «situació crítica». Per frenar-ne la seva extracció, es duen a terme actuacions entre cossos policials i Agricultura.

Sense anar més lluny, aquest dimarts inspectors de la Direcció General de Pesca i Agents Rurals, la Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos d'Esquadra i agents del Grup Especial d'Activitats Subaquàtiques de la Guàrdia Civil van fer una actuació conjunta que va acabar amb la denúncia a quatre corallers que pescaven corall al Port de la Selva. Van arribar a extreure més de 3,6 quilos.

Per dur a terme l'actuació, les observacions i els seguiments van començar dues setmanes abans de manera alternativa entre les diferents unitats. L'actuació va suposar set denúncies i cinc informes de seguiment complementaris. Les infraccions es fonamenten en la pesca de corall vermell en solitari –quan la norma exigeix que la immersió s'ha de realitzar en parella i ambdós amb llicència–, pesca de corall sense llicència i l'agreujant de talla mínima, a més de la possessió de corall vermell pescat anteriorment que no havia estat anotat al registre.

Durant l'actuació, van comissar tres equips d'immersió complets, els sacs de corall amb un total de 2,316 quilos de corall vermell que pertanyien als tres corallers que feien la immersió. L'únic coraller amb llicència havia pescat un total de 630 grams, els dos corallers sense llicència havien pescat entre tots dos un total d'1,68 quilos de corall. A banda d'aquest corall, es va comissar un altre sac que era dins de l'embarcació, amb un pes d'1,29 quilos. En dies anteriors agents dels Mossos d'Esquadra han dut a terme altres actuacions de control que han permès comissar aparells no autoritzats per a la pesca de corall utilitzats per corallers per incrementar de manera il·lícita l'àrea de pesca.

A Catalunya, les poblacions de corall vermell es troben en una situació crítica que va portar l'Administració a reduir al 50% les llicències per a aquesta campanya de pesca i a establir una moratòria de la pesca de 10 anys, fins al 2027.