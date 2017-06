Un corriment de terres a Vilademuls, nou contratemps per desdoblar l´N-II

Un corriment de terres al tram de desdoblament de la carretera N-II al seu pas pel municipi de Vilademuls és el nou contratemps amb què es troba aquesta obra –cobreix el tram de Medinyà fins a Orriols–, que corre el risc d'eternitzar-se si es té en compte que el govern de Madrid les va iniciar el novembre de 2009, les va aturar per equilibrar el pressupost el juliol de 2010 i no les va reprendre fins a mitjan 2015. La previsió actual era que les obres del desdoblament entre Medinyà i Orriols estiguessin enllestides a principis de l'any 2018, però tot apunta que hi haurà un nou incompliment ja que la solució tècnica per a aquest nou contratemps es presenta complicada, alhora que comportaria un increment del pressupost de l'obra (es va adjudicar per 11.858.000 euros). Fonts de la Subdelegació del Govern a Girona van manifestar ahir que demà podran oferir declaracions sobre aquest assumpte.

La zona on s'ha produït aquest desplaçament de terres predomina la presència d'argila, cosa que el fa molt inestable. A més, no és la primera vegada que hi ha problemes per aquest motiu. El tram afectat es troba entre els restaurants Can Maret i la Sausa. El corriment de terres, que amenaça doncs amb allargar el termini d'execució i el cost final de les obres, es va produir aquesta setmana. L'obra de desdoblament de l'N-II en aquest tram acollirà també l'enllaç amb el peatge de l'autopista AP-7.

El projecte que s'executa actualment és un de diferent del que s'havia de desenvolupar l'any 2009, quan va arrencar. Aleshores, la idea era que l'actual N-II quedés com una carretera paral·lela de la futura autovia A-2. El tram nou era de 3,29 quilòmetres, tenia un termini d'execució de 20 mesos i un pressupost de 16,7 milions d'euros. El govern de Madrid, però, va deixar-ho tot aturat mesos després per necessitats pressupostàries i va estar així durant almenys cinc anys, fins que va decidir reprendre les obres però amb un projecte modificat on ja no es feia una carretera nova, sinó que se seguirà el traçat actual, que es va adjudicar el 2015 per quasi 12 milions d'euros.

Aquesta xifra augmentarà per fer front a aquest corriment de terres, contratemps que no es pot atribuir a l'Estat, però que segurament allargarà uns mesos més una obra que porta anys de retard.