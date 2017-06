La Fundació Agbar aportarà aquest any 10.000 euros per a la Ruta del Ter

La Fundació Agbar i el Consorci del Ter han renovat el seu conveni de col·laboració per aquest 2017 per continuar treballant plegats en el projecte de millora de la Ruta del Ter. L'acord és vigent des de l'any 2012. La Fundació Agbar aportarà aquest any 10.000 euros que es destinaran a la construcció d'una passera a la Farga, al terme municipal de Cervià de Ter, així com a la millora de la senyalització de l'entorn.

Els recursos aportats per la Fundació Agbar l'any passat es van destinar a millorar la senyalització, amb la col·locació de nous cartells, plafons i senyals indicatius. Aquests es van instal·lar especialment a les zones de bifurcació entre la ruta cicloturística i senderista, així com en traçats nous oberts en ambdues ribes (per indicar als usuaris que és possible fer el traçat tant pel marge esquerre com dret).

Respecte a les cartelleres, se'n van instal·lar dues. La primera es troba al punt final de la ruta, a la gola del Ter, que serveix de foto finish per tots els usuaris que fan el traçat i volen tenir un record. L'altra es va col·locar a la població d'Anglès i actua de presentació de l'itinerari de natura Camí Vora Ter que ha adequat l'ajuntament del municipi i que el visitant pot trobar tot fent la Ruta del Ter.