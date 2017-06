L´Ajuntament de Llagostera comença a gestionar un habitatge d´emergència social

L'Ajuntament de Llagostera i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya han signat un conveni per a la gestió d'ús habitatge de titularitat pública al municipi. Amb aquest acord, el consistori «disposarà d'un pis per destinar-lo a persones o famílies amb especials necessitats d'atenció, com per exemple casos de desnonaments», ha explicat la regidora d'Acció Social, Montse Vilà.

Ella mateixa aclareix que es tracta d'un habitatge per resoldre problemes «en casos d'urgència i de forma temporal», mentre s'intenta solucionar la situació.

L'Ajuntament va sol·licitar a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya poder gestionar un habitatge de protecció oficial de l'Incasol que es trobava buit, amb l'objectiu d'impulsar polítiques socials municipals i donar resposta a problemes relacionats amb l'habitatge. En aquest sentit, segons es recull en el conveni, l'Administració local establirà el criteri per determinar la persona o la família que s'hi podrà allotjar.

A més, l'Ajuntament llagosterenc es farà càrrec del mobiliari i de donar l'alta dels serveis bàsics del pis i assumeix un pagament anual de 1.897,68 euros a favor de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya en concepte de contraprestació. En total, el conveni té una durada de quatre anys, que són prorrogables.