Més de mil euros de lloguer a la setmana per un apartament a Platja d'Aro o Cadaqués

Llogar un pis o un apartament a primera línia de mar a la Costa Brava està a l'abast de poques butxaques, sobretot en localitats com Cadaqués o Platja d'Aro, on l'arrendament setmanal per un habitatge s'enfila fins als 1.100 euros. Pel sou net d'un mes de molts terballadors, es pot llogar durant set dies un apartament en aquestes poblacions, que se situen entre les més cares del litoral català. No obstant, queden lluny dels 1.600 euros setmanals que es poden pagar a Sitges –el destí més car a Catalunya– o dels 3.400 d'Eivissa –el més car de l'Estat.

Són dades d'un informe de TecniTasa, que estudia els preus de lloguer d'immobles en primera línia de platja, que constata que enguany gaudir d'una setmana a la costa espanyola serà 65 euros més car –un 10 per cent– en passar dels 664 euros de 2016 a 729 euros de mitjana aquest estiu de 2017. Si comparem amb els quatre últims anys l'increment s'acosta al 30%.

D'entre 50 i 70 metres quadrats

En el cas de les comarques gironines, els preus dels habitatges «s'han estabilitzat i són molt similars als de l'any anterior», explica Ramón Hernández, delegat de TecniTasa a Girona. D'altra bandat, preveu que «en els propers anys veurem una tendència a l'alça».

Hernández afegeix que la tipologia dels apartaments de lloguer a la Costa Brava són de dimensió reduïda, de 50 a 70 metres quadrats, i en edificis «que tenen molts anys, però que s'han anat rehabilitant».

El delegat de l'empresa taxadora explica que «la majoria d'aquests apartaments pertanyen a petits propietaris». Així com que, majoritàriament, els posen al mercat mitjançant les agències immobiliàries, tot i que també es veu una tendència creixent «a comercialitzar-los a través de plataformes en línia, si bé assenyala que aquesta darrera pràctica és molt més habitual a les grans ciutats».

No totes les zones del litoral gironí són tan cares com Cadaqués o Platja d'Aro. Segons l'informe, els apartaments més econòmics a primera línia de Mar els trobem a Llançà i l'Escala, on un apartament d'uns 70 metres quadrats ens sortirà per una mica més de 800 euros.

Eivissa, el lloc més car de l'Estat

A les illes Balears els preus s'han disparat, i Eivissa és la més cara per llogar: els apartaments a Sant Antoni de Portmany, Santa Eulàlia, Sant Josep sa Talaia o el mateix Port d'Eivissa tenen lloguers que van dels 1.500 euros als 3.400 ? setmanals.

A l'extrem contrari, el preu més econòmic del litoral espanyol, segons la taxadora, es troba a Burela (Lugo), on podem aconseguir un apartament de 60 metres per 200 euros setmanals.