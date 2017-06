La mort de 3 motoristes encén les alarmes

Les motocicletes han protagonitzat els últims tres accidents de trànsit mortals que s´han produït a la xarxa viària de Girona. Amb pocs dies de diferència –15, 28 de maig i 1 de juny– han mort tres persones que conduïen una moto. Aquest tipus de vehicle suposa un 14% de tot el parc de vehicles de la demarcació. L´any 2015, hi havia 83.000 motos en circulació.

Els conductors d´aquest tipus de vehicle són un col·lectiu molt vulnerable i, si són protagonistes d´un accident, no tenen un xassís com el del cotxe, de manera que qui acaba rebent són ells. Per evitar que això passi, els Mossos d´Esquadra de l´Àrea Regional de Trànsit (ART) de Girona estan especialment amatents a aquest col·lectiu de conductors i no només s´encarreguen de fer que segueixin la normativa a l´hora de circular, sinó també d´alertar-los dels perills en la conducció.

El cap de l´Àrea Regional de Trànsit dels Mossos d´Esquadra de Girona, l´inspector Pedro Castrejón, destaca que un 11% dels prop de 3.100 accidents de trànsit anuals que es produeixen en vies interurbanes gironines estan protagonitzats per una motocicleta.

Per aquest motiu, des d´ara i fins al juliol, entre els controls que realitzen els Mossos n´hi ha un que s´anomena Premot –a les imatges– destinat a motoristes. Va començar el 13 de març i s´allarga fins al 23 de juliol, i també se´n fan dos més quan hi ha grans premis de moto GP. L´objectiu, diu l´inspector, és «és aturar motocicletes per la documentació i per donar-los informació de prevenció». Es tracta, segons Castrejón, de controls on, per exemple, si veuen que el conductor va en xancletes, li recomanen una sabata tancada o anar amb botes. I si no porta guants, li aconsellen que se´n posi. I és que, com lamenta el cap dels Mossos de Trànsit a Girona, «quan caus amb la moto, la persona és el xassís».

La mortalitat entre motoristes va caure l´any passat un 25%, però l´inspector recorda que només en sis mesos de 2017 ja hi ha hagut tres morts d´aquest col·lectiu, quan durant tot el 2016 se´n van produir només dos. Els ferits greus van pujar un 27% durant el 2016.

Amb dades dels accidents mortals de motoristes des del 2013, el cap de Trànsit a Girona ha extret un perfil de les víctimes. Segons explica, el finat és un conductor de nacionalitat espanyola, d´entre 60 i 69 anys i que majoritàriament ha estat el responsable de l´accident. El sinistre viari succeeix entre setmana, entre les 11 i les 13 hores, i per un desplaçament d´oci. Pel que fa a la tipologia d´accident, el que més s´ha produït és la sortida de via en una carretera secundària de doble sentit de circulació. La primera causa dels accidents és la infracció de velocitat, després hi ha la infracció a la norma i, per acabar, la distracció.

Amb els ferits greus, el perfil varia. Es tracta d´un conductor espanyol, d´entre 40 i 49 anys i que és el responsable del sinistre. Es produeix durant el cap de setmana, els diumenges de dotze del migdia a set del vespre i durant un desplaçament d´oci. El més comú té lloc en vies secundàries i és la sortida de via.



Prevenció

Per intentar frenar l´accidentalitat, a banda del Premot, els Mossos de Trànsit fan tres tipus més de controls encarats als motoristes. Un és el preventiu que es fa amb policia uniformada en zones on hi ha una alta concentració de motoristes, sobretot per temes d´oci. A la demarcació hi ha tres zones preferents: la carretera de Tossa de Mar, en el tram que va de Lloret de Mar a Sant Feliu de Guíxols; la via que uneix Sant Hilari Sacalm, Arbúcies i Osor i la collada de Tosses, entre Ribes de Freser i Puigcerdà.

En segon lloc, els controls coercitius consisteixen a posar agents uniformats en zones concretes on es poden detectar infraccions amb un vehicle camuflat i un guaita. I, finalment, hi ha els de velocitat. Es fan controls específics, diu el cap de Trànsit, per exemple pel premi GP a Montmeló.



Avançaments en contínua

Les cinc infraccions més habituals que detecten els Mossos en motoristes són l´avançament amb línia contínua, l'avançament per la dreta, conducció negligent, males condicions tècniques –amb el que es troben més és el pneumàtic gastat o mal conservat–; i l´alteració de la placa de matrícula. Castrejón destaca que hi ha gent que posa el candau a la placa per evitar la denúncia del radar. Aquestes infraccions són greus i suposen una sanció de 200 euros, i poden fer perdre punts.

A més, els Mossos també fan sessions per impartir pedagogia entre el col·lectiu de motoristes i en escoles. Entre els consells de seguretat que donen hi ha els que fan referència al vehicle. Aquí entraria l´estat dels pneumàtics, la fabricació de la roda, revisar tot el sistema de frens i la tensió de la cadena. També és important l´equipament de la persona i el cap de Trànsit dels Mossos destaca que posar-se roba tècnica és el millor.

Portar el cas descordat pot suposar una sanció al motorista, de la mateixa manera que també rebrà una multa si no en porta. El cap de Trànsit explica que en els controls que fan sobre el casc s´estan trobant que la gent el porta però que, en canvi, n´hi ha uns quants que s´obliden que tan important és portar el casc com cordar-lo. Si no es fa, després pot sortir disparat en cas d´accident i, per tant, és com si el motorista no portés cap tipus de protecció.