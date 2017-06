Treballadors de la UCI Pediàtrica del Trueta alerten que encara és insuficient

Personal de la UCI Pediàtrica i de la Unitat Neonatal de l'Hospital Josep Trueta alerten que les noves instal·lacions continuen essent insuficients per cobrir les necessitats de les comarques de Girona. Els treballadors afirmen que, tot i l'ampliació, l'espai encara és petit i té mancances tant de llits i monitors, així com d'altre material específic.

La primera fase de la remodelació d'aquesta Unitat de Cures Intensives (UCI), que ha tingut un pressupost d'1,8 milions d'euros, ja ha entrat en funcionament i malgrat reconèixer que s'han aconseguit millores, els seus treballadors continuen denunciant mancances. Ahir, aquest col·lectiu va emetre un comunicat en el qual asseguren que el problema «només s'ha solucionat parcialment» i van recordar que des que es va conèixer el projecte, a finals de 2016, van advertir que la renovació era insuficient i es van mobilitzar per reclamar correccions a la gerència de l'hospital. Sobre aquestes accions, van recordar que van aconseguir una millora en la inversió prevista inicialment que, tal com van informar ahir, s'aproximava als 300.000 euros.



Manca de privacitat

Amb els treballs de la primera fase ja acabats, el personal de l'UCI Pediàtrica i de la Unitat Neonatal de l'Hospital Josep Trueta alerta que «els nounats més greus segueixen estan en un espai reduït», que dificulta tant la realització de les cures com la privacitat.

Pel que fa als llits, critiquen que només se n'hagi guanyat un i mantenen que se'n continuen necessitant més «per evitar els trasllats innecessaris a centres de Barcelona».

Respecte als monitors de l'UCI, tot i que se n'han comprat de nous, els treballadors diuen que en falten i afegeixen que no tots els llits tenen el material necessari –per exemple, falta un respirador– i que n'hi ha molt de vell que s'hauria de renovar «urgentment». El llistat de mancances es completa amb manca de llits apropiats, ja que s'han aprofitat els vells. També manquen cadires especials perquè mares i pares puguin estar en contacte amb els nadons prematurs i facilitar la seva curació; així com cadires normals per als acompanyants.

A banda de les obres a les instal·lacions, també reclamen més personal perquè «no es compleixen les ràtios» i denuncien que «el nombre de metges, infermeres i tcais (tècnics en cures auxiliars d'infermeria) no s'ajusta al mínim en funció de nombre de nens ingressats». Finalment, en relació amb els treballadors, també demanen taules i cadires perquè puguin treballar.