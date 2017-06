Els càmpings inverteixen 25 milions per millorar les instal·lacions

Les inversions dels càmpings gironins van a l´alça. Aquest any els 76 establiments que engloba l´Associació de Càmpings de Girona han invertit al voltant dels 25 milions d´euros, un 47% més que al 2016, segons assegura l'entitat en un comunicat.

Les actuacions han consistit en reformes i millores de les instal·lacions per mantenir-les al dia i donar resposta a la demanda dels clients. Així, els càmpings gironins han invertit en els darrers quatre anys 70,5 milions d´euros per consolidar-se con a grans parcs de vacances i com a oferta turística capdavantera.

L´entitat, que aquest 2017 celebra el seu 40è aniversari, va registrar l´any passat més de 9 milions de pernoctacions. El sector és un dels que creen més ocupació a l´estiu, amb uns 6.500 treballadors, una xifra que s´ha incrementat en els darrers anys.

Els càmpings gironins, asseguren en la nota "han continuat apostant per l´excel·lència i per mantenir el lideratge en qualitat que els caracteritza". Els 25 milions d´euros s´han destinat a crear nous equipaments i serveis, i a millores de les instal·lacions per tal d´iniciar una nova temporada amb una oferta turística de primer nivell. Les inversions realitzades permeten incrementar encara més la qualitat del servei.

Nous bungalous

Un any més s´hi han instal·lat bungalous nous per donar resposta a la creixent demanda d´aquesta modalitat i s´han renovat els existents; s´han construït nous equipaments lúdics, s´han millorat els espais comuns, s´ha renovat la maquinària i s´ha millorat la connexió a Internet, entre altres actuacions.

Alguns exemples de les inversions que s´han fet aquest any les trobem al càmping El Delfín Verde, de Torroella de Montgrí, on s´hi ha instal·lat 118 nous bungalous ( dels quals 47 són del tipus tendes glamping) ,també s´ha fet un nou restaurant i s´han reformat els sanitaris i les piscines. Al càmping Begur, s´han adquirit dos vehicles elèctrics i s´ha incorporat un punt de recàrrega per aquest tipus de vehicles.

A l´Àmfora, de Sant Pere Pescador, s´han fet millores a la zona de la piscina amb la instal·lació d´ un espectacular tobogan i també s´han sumat nous bungalous. Al càmping Estartit, s´han adquirit nous bungalous del tipus glamping lodges; Al Laguna, de Castelló d´Empúries, s´han reformat els sanitaris i s´ha adquirit un vehicle elèctric; al càmping Rifort, de l´Estartit, compten amb un bar nou; al càmping Kim´s, de Palafrugell, s´ha adquirit un bungalou de sis places per a persones amb mobilitat reduïda i també una cadira per a la piscina per a persones amb mobilitat reduïda.

A Cala Gogó, de Calonge, s´ha fet un nou espai aquàtic infantil i han incorporat una vintena de nous allotjaments entre bungalous i Mobil Homes ; a Cala Canyelles, de Lloret de mar, han incorporat una trentena de nous allotjaments entre tendes del tipus Safari, Glamping i Mobil Homes; al càmping Valldaro , de Platja d´Aro, aquest any compten amb 36 nous mòbil homes i 12 tendes glamping; a l´Interpals, de Pals, s´ha reformat la cuina i han adquirit 17 mobil homes; a la Ballena Alegre, de Sant Pere Pescador, s´han reformat els sanitaris, s´ha domotitzat la instal.lació de llums i els motors de la sala de calderes, també s´ha remodelat la recepció i el restaurant i s´han instal.lat 22 nous bungalous de fusta ecològica i amb aïllaments que permeten l´estalvi d´energia.

A Las Dunas, de Sant Pere Pescador, compten aquest any amb una trentena de nous bungalous ( de sis places) i s´han reformat els sanitaris incorporant plaques solars i façana ecològica. Al càmping Montjoi, de Roses, han ampliat els allotjaments. A l´Internacional de Calonge, s´han comprat 26 nous bungalous de fusta natural i fets a mida i mòbil homes i s´ha fet millores a la fibra òptica.

El Salatà, de Roses, ha ampliat els bungalous i la zona de la piscina. Al càmping Bassegoda Park, d´Albanyà, especialitzat en astroturisme, s´ha construït un observatori astronòmic. A l´Eurocamping, de Calonge, s´ha ampliat la zona de la piscina amb un nou parc aquàtic, s´ha renovat els sanitaris i el sistema de vigilància. I al càmping Riembau, de Platja d´Aro, aquest any compten amb un nou parc infantil, un bar nou i s´ha renovat la zona de la piscina i la zona esportiva.



Ser referència turística

El president de l´Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegra, destaca el gran esforç que fan els càmpings de les comarques de Girona per invertir constantment per seguir posicionats com a oferta turística de referència. "Es fa una reinversió permanent i això permet que els càmpings disposin d´una oferta excel·lent per seduir cada any al visitant", remarca el president de l´Associació.

La gran qualitat dels càmpings gironins els permet continuar sent capdavanters a Europa i rebre cada any un gran nombre de premis.

Els càmpings gironins estan fent una gran aposta per l´especialització. L´Associació de Càmpings de Girona ha signat un innovador acord de col·laboració amb el Consorci de les Vies Verdes de Girona per convertir la demarcació de Girona en una gran destinació de cicloturisme i també s´estan potenciant altres especialitzacions per atraure públic divers que busqui una oferta de gran qualitat en contacte amb la natura.

L´Associació de càmpings de les comarques de Girona és la més antiga d´Espanya, compta amb 76 associats (més del 80 per cent dels càmpings de les comarques de Girona) i ofereix 119.308 places d´allotjament. El total de places d´allotjament de càmpings de la demarcació és de 135.000, una xifra que situa al sector com la primera oferta turística reglada.