Desencallen les noves escoles de Vilamalla i Vall-llobrega i l'institut de Vilafant

El Departament d´Ensenyament i els ajuntaments de Vilamalla, Vall-llobrega i Vilafant han arribat a un acord per construir dues noves escoles i un institut en aquests municipis. El director general de Centres Públics, Lluís Baulenas i el director dels Serveis Territorials d´Ensenyament a Girona, Josep Polanco, es van reunir la setmana passada amb l´alcaldessa de Vilafant, Consol Cantenys, i els alcaldes de Vilamalla, Carles Álvarez i Vall-llobrega, Rufino Guirado. Les reunions amb els alcaldes es van fer a cada municipi i a continuació van visitar cadascun dels centres i es van reunir amb les direccions. En aquestes trobades els representants d´Ensenyament van informar que la construcció dels nous centres forma part del pla d´actuacions prioritàries del Departament a les comarques gironines per als propers anys.

En el cas de l´Escola Josep de Ribot i Olivas de Vilamalla, la previsió és construir un edifici nou d´una línia d´educació infantil i primària en un solar que l´Ajuntament ha posat a disposició del Departament d´Ensenyament. La inversió prevista és 3,5 milions d´euros, que inclouen la redacció del projecte i l´execució de l´obra. Actualment l´escola té la meitat de l´aulari en mòduls prefabricats.

A Vall-llobrega, es construirà una nova escola de sis unitats d´educació infantil i primària. Durant uns cursos escolars s´havia plantejat l´ampliació del centre fins a una línia de primària, però l´evolució de l´escolarització al municipi ha confirmat la previsió inicial. L´escola, que es construirà al solar que l´Ajuntament ja havia posat a disposició del Departament, té un pressupost estimat de 2,5 milions d´euros.

El nou institut de Vilafant, com ja va avançar Diari de Girona tindrà tres línies d´ESO, dues de Batxillerat i un cicle formatiu com l´actual, que des de l´any 2009 està en mòduls prefabricats. El pressupost previst puja a uns 6 milions d´euros i es construirà també en uns terrenys cedits per l´Ajuntament.