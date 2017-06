Quatre morts per ofegament en sis dies tràgics a Girona

Les xifres són esfereïdores: quatre morts en sis dies a la província de Girona per ofegaments. A més, entre les víctimes hi havia un infant menor d'edat. Aquesta crua realitat abans que no comenci la temporada alta turística posa sobre la taula unes dades negatives tenint en compte que l'estiu passat van ser onze els accidents mortals entre juny i setembre.

La víctima mortal més jove d'aquest any és també la primera del juny: es tracta d'un nen de 10 anys que va perdre la vida en ofegar-se en una bassa de les hortes de Santa Eugènia, a Girona, el dia 14. Va anar a banyar-s'hi amb uns amics però no en va poder sortir i, quan el van trobar a l'aigua, els serveis mèdics ja no van poder-hi fer res.

El dissabte, només tres dies després del primer accident, va ser una jornada negra a la Costa Brava. Dues persones van ofegar-se mentre es banyaven a Platja d'Aro i Roses respectivament. El primer fet va succeir al migdia, quan una dona alemanya, de 79 anys, va morir a la platja Gran de Platja d'Aro després de patir una aturada cardíaca dins de l'aigua. I a la tarda a Roses, un turista francès de 80 anys va aparèixer surant inconscient a l´aigua de la platja del Centre i, malgrat que els serveis mèdics el van intentar reanimar, no el van poder salvar.

I dilluns passat, 19 de juny, va haver-hi una altra víctima mortal a la platja. En aquest cas, es tractava d'un home de 46 anys de nacionalitat espanyola que va morir ofegat a la tarda a la platja de Lloret de Mar. El telèfon d´emergències 112 va rebre un avís cap a dos quarts de vuit del vespre. Uns surfistes van informar que havien vist el cos de l´home flotant a l'aigua i que l'havien tret fora. Els serveis d'emergències es van adreçar al lloc dels fets però tampoc van poder reanimar la víctima.



Onze morts durant el 2017

Aquestes quatre morts en només sis dies han fet pujar l´estadística quan encara no havia començat l´estiu. Entre els mesos de juny i setembre de l´any passat, van perdre la vida fins a onze persones en piscines, rius i platges. Cal destacar que la meitat de les persones que van morir durant el 2016 eren menors d´edat que van ofegar-se en piscines.

Les cinc criatures que van morir en piscines tenien entre tres i dotze anys i van perdre la vida després de caure accidentalment a l´aigua, quatre d´elles en espais privats i una en instal·lacions municipals.

Per evitar aquest tipus de tragèdies, Protecció Civil recomana que si durant el bany s'observa alguna persona amb problemes dins de l'aigua s'avisi immediatament el socorrista o es truqui al 112. A més, recorden que si no s´és expert en rescat aquàtic, el millor és no llançar-se a socórrer la persona afectada.

També es recomana evitar una exposició excessiva al sol durant les hores de més calor. Per protegir-se s'han d'usar para-sols, gorres, samarretes i sobretot, cal posar-se sempre un protector solar.

En cas de temporal amb grans onades, Protecció Civil aconsella no banyar-se al mar. És imprescindible respectar les senyals de perill com són les banderes que informen als banyistes de l´estat del mar. A més de tenir en compte les banderes, la Generalitat recomana als infants tenir en compte la fondària de l´aigua i on llençar-se de cap, així com tenir en compte els rètols que indiquen si està permès banyar-se.