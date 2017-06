Un accident entre un camió i un cotxe fa tallar l'AP-7 a Aiguaviva durant dues hores

Un accident de trànsit entre un camió i un cotxe ha fet tallar l'autopista AP-7 al seu pas per Aiguaviva durant dues hores.

Com a conseqüència del xoc, dues persones han resultat ferides. El conductor del tràiler ha quedat ferit lleu i el del cotxe, de poca gravetat. Ambdós han sigut traslladats fins a l'hospital Josep Trueta de Girona.

El sinistre viari s'ha produït pels volts d'un quart de cinc de la matinada i fins a un quart de set, la via ha quedat tallada en sentit Barcelona.

L'accident ha tingut lloc al quilòmetre 69 d'aquesta via, quan un camió que transportava electrodomèstics ha fet la tisora i en quedar entrebesat a la via, un cotxe que anava en el mateix sentit, hi ha xocat per darrere.

Al lloc dels fets hi han treballat els Bombers, els Mossos d'Esquadra i el SEM.

Pels volts de les set del matí, la situació viària s'ha donat per normalitzada. Cal dir que a causa del tall de la via i la posterior circulació només per un carril, hi ha hagut retencions de dos quilòmetres.