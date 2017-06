El corriment al talús de l'N-II obre un forat de 300 metres a tocar de la via

A peu d'obra, la primera impressió condueix a pensar que el problema és a dalt del talús: des del voral del tram en obres de la carretera N-II comprès entre el restaurants Sausa i can Maret, al terme municipal de Vilademuls, s'observen amb claredat esquerdes a la part alta de la paret, d'aproximadament trenta metres d'alçada i aixecada en fases diverses d'obres per constructores diverses –ara executa els treballs la unió temporal d'empreses (UTE) formada per MJ Grúas i Vías Construcciones. És la prova que divendres passat, confirmaven ahir a Diari de Girona fonts vinculades a aquest projecte finançat per l'Estat amb 16,8 milions d'euros, hi va haver un nou despreniment de terres que ha paral·litzat els treballs en aquest segment de la via una vegada més. Però el problema «greu», assenyalen les mateixes fonts, no és a la part alta de l'enorme paret de sorra –principalment argila– sinó a la base, a tocar de l'asfalt. Ahir, els operaris de l'UTE, amb l'ajuda d'una màquina retroexcavadora, concentraven tots els esforços a tapar un forat d'aproximadament un metre i mig de fondària aparegut el mateix divendres en un tram d'uns 300 metres de longitud. És precisament aquest esvoranc el que amenaça l'estabilitat i compromet la seguretat de la carretera: de penetrar uns metres més endins, l'asfalt podia haver-se esfondrat.

El moviment de terres al talús va ser prou important com perquè les constructores activessin dos operatius, un a Vilademuls, a tocar de la sortida del peatge de l'AP-7, i l'altre a Orriols, que haurien intervingut amb rapidesa en cas que hagués calgut tallar la carretera al trànsit, una opció que segons ha pogut saber aquest diari es va valorar però que de moment ha quedat descartada, després, això sí, que geòlegs i tècnics del Ministeri de Foment hagin estat inspeccionant l'esvoranc sobre el terreny aquets dies i hagin apostat per intervenir d'urgència i tapar la rasa.



Una qüestió d'hidrodinàmica

«En un talús, el punt crític sempre és el peu», explica un geòleg expert en obra civil. «És la part que suporta tota la pressió» i, com ha passat en aquest tram d'N-II, si la paret «pateix» el problema principal es trasllada a la part més inferior. Tot i els pilotatges –injeccions d'alta densitat de ciment a molt profunditat– el talús de Vilademuls «és inestable», perquè «podria presentar un problema d'hidrodinàmica», apunta el mateix geòleg; és a dir, la intervenció de les màquines i de l'home en el terreny hauria modificat el fluxes subterranis, que podrien ser els causants dels continus corriments de terres.



«Trasllat» de les obres

Fonts del Ministeri de Foment i de la Subdelegació del Govern a Girona confirmaven ahir que s'està duent a terme «una actuació concreta per estabilitzar el despreniment»; afegien, per altra banda, que el nou imprevist no paral·litzarà els treballs de desdoblament de la carreteranacional, ja que les obres es traslladaran en altre punts de la via mentre a Vilademuls s'assegura el tram afectat pel forat. Fonts vinculades al projecte, però, van pronosticar que la paral·lització de les actuacions en aquest segment es podria allargar ben bé «sis mesos més». De fet, les obres ja van estar aturades prop de mig any quan, a principis del mes de gener, un altre corriment de terres va encendre totes les alarmes. En aquella ocasió es va haver de modificar fins i tot el traçat de la línia elèctrica que discorre paral·lela a la carretera, ja que una de les torres va ser parcialment engolida pel terreny.