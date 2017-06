Peücs teixits en residències per a uns cent prematurs

Peücs i gorrets teixits a mà que surten de les residències de gent gran per anar a parar a les famílies d'infants prematurs, obsequis elaborats per una persona amb un llarg camí a l'esquena destinats als qui l'acaben de començar. Aquesta és la iniciativa que impulsen un grup de centres catalans, entre els que hi ha la residència de Portbou, per ajudar els seus usuaris a sentir-se útils fent el que més els agrada.

El projecte «Gorrets i peücs per a tothom» de l'Associació de Prematurs Hospital Clínic-Maternitat va començar a col·laborar amb els centres de Sumar, l'empresa pública de serveis socials participada majoritàriament per la Diputació de Girona, a finals del 2016, i ja hi participen sis dels divuit equipaments que gestiona.

Així, persones grans amb diferents graus de dependència teixeixen jocs de peücs i casquets amb un tipus de llana específics que després es regalen als pares d'infants nascuts abans d'hora embolicats i amb un escrit en què s'indica el nom de la persona voluntària que l'ha fet.

Fins avui, s'han realitzat tres entregues de material: al mes d'abril es varen entregar 56 jocs de casquets i peücs; al maig, 16 jocs, i aquest mes de juny, en la darrera entrega, 39 jocs més.



Activitats al gust de cadascú

Una de les bases del programa «Tu decideixes com vols envellir», que implementa Sumar als centres de gent gran que gestiona, és que la persona atesa pugui fer allò que li agrada i li ve de gust. En la realització d'activitats, això es tradueix en que qualsevol activitat, per petita que sigui, s'adapta a les capacitats de cadascú i se li dona un valor terapèutic per fer sentir útil la persona o potenciar el manteniment de la seva autonomia.

Als centres de Sumar, les persones ateses poden realitzar les seves pròpies activitats, aquelles que els són més significatives i que imiten les que solien fer a casa. Es tracta de qualsevol tipus d'activitat en què la persona pot aportar els coneixements i hàbits adquirits al llarg dels anys.

En el cas de les peces de ganxet, el fet que es destinin als nadons prematurs «els aporta un valor afegit que permet incrementar amb escreix l'autoestima, l'estat d'ànim i el grau de satisfacció de les persones que hi participen», destaca Miquel Calm, director de Sumar.