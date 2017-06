Rocòdrom de Besalú: Dempeus després de cinc anys d´estar a terra

El rocòdrom de Besalú resta dret davant de la zona esportiva després d'uns 5 anys de romandre a terra. La previsió és que sigui posat en servei al setembre, al voltant de la Festa Major de la localitat. L'elevació del rocòdrom es va retardar per causa de la crisi econòmica i durant anys va restar en peces al costat de l'entrada de la zona esportiva de Besalú. Es tracta d'una estructura de 8 metres d'altura per 2 d'amplada. El valor del rocòdrom és de 92.950 euros. Es podrà escalar per les quatre cares i disposara de zones d'escalades amb desploms i sostres. Hi ha un espai lliure de 5 metres per garantir la seguretat en cas de caiguda. Està fet a partir de capes de formigó projectat. És un sistema que resisteix la intempèrie i reprodueix la roca natural.