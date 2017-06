Sis ferits en dos accidents a Figueres i Torrent

Quatre ferits en un accident de trànsit a l'N-260 a Figueres i dos més a la C-66 a Torrent. Aquest és el balanç d'un matí mogut a l'Empordà pel que fa a accidents. En tots els sinistres viaris hi van treballar els Mossos d'Esquadra, els Bombers i el SEM.

El primer es va desencadenar quan faltaven pocs minuts per tres quarts de nou del matí a l'alçada del quilòmetre 33,5 de l'N-260 en sentit Llançà. Va produir-se un xoc de tres turismes. El SEM amb tres ambulàncies va evacuar quatre persones ferides lleus cap a l'hospital de Figueres. A causa del sinistre la carretera va restar tallada inicialment durant prop de mitja hora i els Mossos des de quarts de deu fins pels volts de les onze hi van donar pas alternatiu.

L'altre accident va consistir en una col·lisió lateral entre un camió i un cotxe. Aquest sinistre va deixar dos ferits i va tenir lloc pels volts d'un quart de dotze del migdia a l'altura del quilòmetre 1,5 de la C-66 a Torrent. També es va javer de tallar la via prop de dues hores. A causa del xoc, un camió de tipus formigonera va caure per un terraplè. Els Bombers van haver de fer tasques d'excarcerament perquè el turisme va sortir de la via i el conductor va quedar atrapat a dins del vehicle, un Seat Leon.

El conductor va resultar ferit i el SEM el va evacuar a l'hospital Josep Trueta de Girona, mentre que al camioner se'l va traslladar en ambulància a l'hospital de Palamós. La via es va haver de tallar no sols per l'accident sinó també perquè una grua va haver de retirar el vehicle pesant sinistrat.

Per altra banda, a la C-63 al seu pas per Lloret de Mar, ahir al matí es va produir un accident de trànsit entre dos cotxes i una motocicleta. El sinistre viari va ser de caràcter lleu i el més malparat va ser el motorista, que va ser evacuat pel SEM en ambulància a l'hospital de Palamós, segons fonts dels Bombers.