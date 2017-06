Cassà perfila els projectes del pressupost participatiu

Al Centre Cultural Sala Gaià, a partir de les 21.30 hores, els veïns de Cassà de la Selva que ho desitgin podran deicidir, avui, les propostes ciutadanes que l'Ajuntament inclourà en el llistat definitiu de candidatures susceptibles de rebre finançament municipal. En aquest context, les propostes escollides se sotmetran a una votació popular convocada per al mes d'octubre i que aquest any, com a novetat, els veïns hi podran participar telemàticament, van informar, ahir, fonts del consistori.

En la primera fase de recollida de propostes, que va tenir lloc entre els mesos d'abril i maig, es van recollir 182 propostes ciutadanes, algunes de les quals, però, eren repetides. Gran part de les idees plantejades pels veïns, van precisar les mateixes fonts, fan referència a inversions en la via pública, d'entre les quals destaquen els projectes de places i parcs. El segon bloc de propostes més important en nombre ha estat el que afecta als equipaments.



44 idees vàlides

Així mateix, puntualitza l'Ajuntament, de les 182 propostes, 44 han estat vàlides ja que compleixen tots els requisits establerts en el procés. D'altra banda, els documents amb el llistat de propostes vàlides i descartades, així com les raons per les quals algunes propostes no han prosperat, es poden consultar al web municipal.