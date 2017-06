La Creu Roja Girona ha doblat en només un any les ajudes per a necessitats bàsiques

Ajudes per pagar subministraments, per comprar bolquers, ulleres o per adquirir material escolar. La Creu Roja Girona ha donat ajudes urgents per cobrir necessitats bàsiques a 2.124 persones durant el 2016. El coordinador de l'entitat a els comarques gironines, Jordi Martori, ha detallat que són més que l'any anterior. De fet, segons les dades que recull la memòria de la Creu Roja, algun tipus d'ajuda, com ara per pagar el lloguer o rebuts de llum, aigua i gas, s'han doblat en només un any. Martori ha exposat que, tot i que la situació econòmica ha millorat, detecten que moltes famílies només tenen diners per assumir el cost del "sostre i el menjar", però necessiten ajuda per pagar les altres despeses. En total, la Creu Roja ha atès 67.798 persones durant el darrer any. L'entitat situa com a prioritats per al 2017 l'ajuda als refugiats, als joves a l'atur, a la gent gran vulnerable, a la infància i a les dones víctimes de violència masclista.